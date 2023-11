Mange villaer, bankkonto på mer enn 100 millioner dollar,…: Hva vil skje med Matthew Perrys formue?

Matthew Perrys død: Dette er hva toksikologiske analyser avslører

I begynnelsen av innspillingen av Friends mottok skuespillerne tilsvarende 21.000 euro per episode. Under innspillingen av det tredje opuset nådde beløpet multiplisert med nesten fem rundt 95 000 euro. Deretter multipliseres dette beløpet med…10. Så de fikk 950 000 euro per episode. Totalt vil Matthew Perry ha tjent €87 millioner for å filme Friends, forklarer våre kolleger i HLN.

Med prosenten som er forhandlet av skuespillerne, tjener Warner Bros. 2 % av milliardene dollar de tjener på repriser hvert år, eller 19 millioner euro per skuespiller hvert år.

I tillegg til å tjene en god inntekt fra skuespill, signerte Matthew Perry en avtale på fem millioner dollar for å publisere boken sin og investere i eiendom. Han eide også flere villaer, inkludert en i Malibu verdt 15 millioner dollar.

Matthew Perrys død: Bruges hyllest går over hele verden (VIDEO)

Formuen hans skulle tilhøre foreldrene og brødrene og søstrene hans. I tillegg hadde skuespilleren fire halvsøstre og en halvbror.

Ingen tvil om at det bør investeres en del i en god sak. Matthew Perry grunnla selv Perry House i Malibu, et rehabiliteringssenter for menn som trenger å overvinne sin avhengighet.