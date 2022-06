Mangel på smør på slutten av året?

Mot slutten av året kan smør også bli en sjelden vare, i hvert fall den som kommer fra fransk produksjon.

etter, etter oljeSennep, sriracha saus, smør kan være sjeldne i supermarkedshyllene. I spørsmålet, krigen i Ukraina, men ikke bare.

Prisen på smør har allerede gått opp. Det er et produkt under intens gransking da det forblir en stift på kjøkkenet. Dominic Schilcher, president i Système U. kunngjorde For informasjon om Frankrike «Helt tydelig, jeg følger smøret nøye«og legg til»Våre leverandører varsler meg om tilgjengeligheten av smør fra høsten» og så «Jeg er redd showet vil bli komplisert på slutten av året«.

Det som kan være uheldig på produksjonssiden er at melkeproduksjonen er mindre fra år til år i Frankrike og derfor blir det mindre og mindre fett å behandle. Dermed kan store merker av fransk smør gå tom i Belgia innen utgangen av året, ifølge radioen.

Ulempen og de gode nyhetene her: Belgia har økt produksjonen av meieriprodukter ifølge Belgian Dairy Federation, og det vil bare være mer å konsumere lokalt.