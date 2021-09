Manglende erfaring fra mudringsoperatøren forårsaket flere kollisjoner

Skitten linje på styrbordakselen til Shearwater (Northern Dredging / MAIB) Lagt ut 12. september 2021, 16:45 av

The Maritime Executive

UK Maritime Accident Investigation Branch har offentliggjort resultatene av undersøkelsen av kollisjonen mellom St. Kitts flaggbeholder. Skjærvann og hans egen tilhenger, lekteren handle en, i april 2020.

Omtrent 2000 timer 9. april 2020, Skjærvann han var i gang på en lang slepetur gjennom Skottland, på vei til Glasgow til Eyemouth. Hun hadde lekteren handle en slept sammen, på hoften, med en bulldozer festet på dekket. Mens du sirklet rundt Cape Wrath og kom inn i Nordsjøen, møtte skipet en stor svelle på omtrent 10 fot, noe som gjorde slepekonfigurasjonen utilstrekkelig. Båteieren, en erfaren offshore sjøfagmann uten offisersertifikat og begrenset slepeerfaring, instruerte mannskapet om å bytte til tilhengeren akterut.

Et AB og gravemaskinen nærmet seg lekteren og festet et hodelag og en HMPE tau slepebånd. Slepesnoren mislyktes raskt, så Skjærvann gikk for å hente den drivende lekteren. Linjen hadde mislyktes ved tilkoblingspunktet med hodelag og det harde øyet ble forvrengt, så mannskapet koblet det til igjen med en bowline -knute. Han savnet raskt en andre gang. Eieren og mesteren konsulterte og tok beslutningen om å endre kurs og søke tilflukt i Kinlochbervie. Mannskapet slepte sammen en gang til.

For å passe den smale havneinngangen bestemte eieren seg for å omkonfigurere tilhengeren en gang til for å trekke lekteren til akterenden. Under denne utviklingen gikk kapteinen bakover for å hjelpe til med å styre linene, og etterlot eieren i cockpiten. Eieren trengte å sette stasjonen akterut for å kunne manøvrere, og spurte AB om slepekabelen var ute av vannet. AB svarte bekreftende; Slepekabelen var imidlertid ikke ute av vannet, og den ødela begge deler Skjærvann propellaksler når eieren satte motorene i revers. En av akslene rev ut av girkassen og ingen av motorene tok tak.

Begge skipene begynte å bevege seg nordover med tidevannsstrømmen med en hastighet på omtrent en knop over bakken. Kapteinen beordret at havneankeret skulle slippes, og da det begynte å holde, Skjærvann Han snudde seg for å se på strømmen. Dette brakte skipets babord side i kontakt med lekteren og forårsaket gjentatte tunge kollisjoner. Mannskapet forsøkte å sikre lekteren ved siden av, men lyktes ikke. Til slutt knipset den skitne slepekabelen og lekteren drev bort.

Mannskapet sjekket skaden forårsaket av kollisjonen og fant flom inne i havnens oppdriftsrom, det tomme rommet mellom beholderen og skallforingen. Eieren rapporterte flommen til HM Coastguard i 2021, og flere responsmidler ble sendt til stedet, inkludert Lochinver RNLI livbåt og slepebåt. Ievoli Black. I mellomtiden vil Skjærvann Mannskapet jobbet med å pumpe ut det tomme rommet med lensesystemet og en bærbar nødpumpe, men mannskapet klarte ikke å holde tritt med det innkommende vannet. Skjærvann tok en liste på ca 5-10 grader.

Shearwater med lekteren ved siden av, 10. april 2020. Skader på Shearwaters skrogplater synlig fremover på babord side (RNLI / MAIB)

Klokken 0242 neste morgen, Ievoli Black Den kom og gikk gjennom ytterligere to bergingspumper, som var nok til å bringe mudringen tilbake til trimnivå. RNLI -livbåten gjenfunnet lekteren og bidro til å sikre den til siden Skjærvann i samme traileroppsett som før. I løpet av de neste 12 timene tok lekteren gjentatt sterk kontakt med Skjærvann hjelm, noe som resulterer i enda mer skade på hjelmplatene.

Cirka 17.30, den største slepebåten Fjerde trommis kom og gjenopprettet lekteren og tok den trygt til havnen i Kinlochbervie. de Batteri gikk deretter tilbake for å se Skjærvann og slepte den til Aberdeen for reparasjon, og dro klokken 10 den 10.

Tidlig neste morgen klokken 0512 Fjerde trommis rapporterte det Skjærvann Den lente seg tilbake i en vinkel på omtrent 10 grader. de Batteri og Skjærvann satt i havn på Scrabster for midlertidige reparasjoner, og Skjærvann Den dro til Aberdeen igjen 16. april, og ankom den 18..

Shearwater slept til Scrabster Harbour (MAIB)

En inspeksjon av tørrdokken fant at slepestrengen hadde ødelagt begge akslene og skadet portakslen og girkassen. Skroghuden langs babord side var betydelig bulet, med penetrasjon. Når det gjelder lekteren, var den stort sett uskadd og forble for anker i Kinlochbervie de neste åtte månedene.

I følge MCA ble modellen bygget i 1968 Skjærvann opererte med et fritakssertifikatfritak. Han hadde hatt en lang rekke sammenstøt med inspektører, inkludert sikkerhetsrelaterte mangler og arrestasjoner. Eieren forsøkte å sette til sjøs uten en lisensiert kaptein om bord i 2014, og i 2017 hadde skipet forlatt et verft i Southampton i en “farlig usikker” tilstand, rapporterte MCA. Det var ikke sertifisert for tauing; På den krasjet turen hadde den kroatiske kapteinen ingen slepserfaring og stolte eksplisitt på eierens skjønn for alle sleprelaterte beslutninger.

“Skjærvann mannskapet manglet nødvendig kompetanse til å utføre en slepeaksjon av denne art, og fartøyet var heller ikke egnet for oppgaven, “avsluttet MCA.” Etter en lang og slitsom dag, og i et forsøk på å søke ly, betydde de uplanlagte og uten tilsyn forvirring -hoc -prosedyrene at propellforurensning og påfølgende kollisjon faktisk var uunngåelig. “