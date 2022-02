Manien etter vin på boks frister de unge: enkel å bruke og klar til å drikke, selv om “ingenting erstatter en god flaske”

Da han la ut på eventyret i 2013, ble Cedric Segal ansett som en kjetter. Den franske forretningsmannen, sjefen for Winestar, våget å begå lovbruddet med å markedsføre vin på boks. En forbrytelse av selvydmykelse i en vinverden som er så bundet til tradisjon som allerede har hatt vanskelig for å akseptere markedsføringen av Grand Cru i terninger. Siden den gang har vin strømmet under broer og Winestar har kunnet selge nesten to millioner dyrebar nektar i aluminiumsboksene sine.

Fremfor alt har selskapet våget å ta opp et hittil forbudt spørsmål: Kan vin serveres i andre pakker enn flasken eller kuben? For flertallet av franskmenn er svaret ja. I hvert fall om vi skal tro OpinionWays meningsmåling ved åpningen av vinmessen i Paris. I følge denne studien ville 72 % av de spurte paneldeltakerne være villige til å ta rettssaken. Denne andelen stiger til 85 % blant unge. Det ser ut til å være helt andre resultater. I en undersøkelse vi gjennomførte med 3500 av våre lesere, fant nesten 9 personer ideen om å drikke vin fra en boks latterlig. Bare 10 % ser ingen motstand mot det.

Imidlertid bør produktet, som er svært populært i Storbritannia og USA hvor det er mer enn 300 merker, kunne finne sitt publikum. For et år siden la Delhaize, en industrileder i Belgia, på eventyret og presenterte fire referanser i butikkene sine: glitrende rose, frukt og hvit i 25 varer som selges for mellom 2,99 og 3,99 euro stykket. Et år senere ble nesten 120 000 bokser solgt av Lion-merket. Så mye at gruppen planlegger å utvide rekkevidden. “Vårt ønske om å finne nye referanser av tilsvarende kvalitet som det vi tilbyr i dag”Karima Gozi, en talskvinne for Delhaize, kommenterte.