Manila Bulletin – GMA Network PH fører til 2021 New York-festivaler

Filippinernes iboende regresjon blant epidemiene og soldatens oppfinnsomhet, GMA-nettverket Fem Kapuso-bidrag er i forkant av å representere landet når de kommer til finalen i 2021 New York Festivals (NYF) “World’s Best Television and Movies” -konkurranse.

Prime time gigant “Kapuso Mo, Jessica Soho“Makes Waves in the International Scene, Its Story Named after a Female Face Cut” Documentary: Sist kalt i kategorien sosial rettferdighet.

Oppført i dokumentaren: Heroes Type “SpoletidDette kapittelet om en mann uten ben og armer som prøver å nå toppen av et fjell. Den behandlet spørsmålet om diskriminering og begrensede sysselsettingsmuligheter blant BBS (funksjonshemmede) i landet.

Episode “Miguel’s Injuries”Reporterens notatbokDokumentar: Viste seg som finalist for helse / medisinsk informasjon. Den undersøkte situasjonen til en 21 år gammel mann som på mystisk vis led av flassende hud og blåmerker på kroppen.

Anbefalt under programmet: Sportsdokumentar, “Atom Arallo Special: Dreams of GoldDen forteller historien om filippinske idrettsutøvere og hvor konkurransedyktig landet er i den internasjonale sportsscenen. Dette er den tredje NYF-nominasjonen på rad siden den hadde premiere i 2018 for Atom Arallo Specials. Public Affairs-programmet har allerede gitt ut “No Remains” -episoden (Social Issues) på Filippinene de siste to årene i 2019 og dokumentet “Babys 4 Sale.PH” i 2020 (Best Investigation Report Type).

Endelig, “Altons virkelighet: Virtuell virkelighetskonsertEntertainment Special: Mottet sin første internasjonale nominasjon via NYF under kategorien Special Event. I desember i fjor var “Alton’s Reality” den første konserten i sitt slag i landet. Som en del av Kapuso-skuespillerens 10-årsjubileum i underholdningsindustrien, inneholder den banebrytende teknologi og programmer for å skape en fullverdig konsert og online forbindelse mellom Asias multimediestjerne Alton Richards og hans fans. Synergy: En rekordstor konsert produsert av et GMA-samarbeid som konkurrerer med bidrag fra USA, Storbritannia, Japan, Tyskland, Sør-Korea, Singapore, Spania og Norge.

Fem GMA-finalister går videre til medaljeomgangen. Årets NYF-vinnere blir kunngjort 12. oktober i Las Vegas.