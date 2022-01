“Manipulert følelse”: Mலlenchon reagerer på sin opphetede diskusjon med Zemmour

Denne torsdagskvelden ble presidentkandidat Jean-Luc Mélenchon invitert til et politisk arrangement kalt «Face à Baba» på C8. Verten for programmet, Cyril Hannah, inviterte Eric Gemmer til en diskusjon med kandidaten til France Insomnia, noe som førte til et reelt oppgjør mellom de to.

Tonen steg raskt da begge kandidatene nærmet seg immigrasjon, og Jean-Luc Mன்சlenchon hadde problemer med å undertrykke sinnet. «På hovedplassen, hund!», Spesielt den ytre venstrekandidaten ble løftet.

Denne fredagen kom Jean-Luc Mélenchon tilbake til sine kontroversielle kommentarer. I en lang melding lagt ut på hans personlige nettside, forsøkte politikeren å rettferdiggjøre oppførselen sin.

“Neste dag av showet, som varte i to timer og fire timer, var det vanskelig å fjerne tåken neste morgen. I stedet for å takke antennen for en linje som skulle vare i tjue minutter med Gemmer til slutt en time og ti timer, er det vanskelig å ikke føle seg manipulert.“, begynte LFI-kandidaten.

“Mye av det hele”

Jean-Luc Mன்சlenchon angrep showets arrangører for å ha invitert debattanten Eric Zemor. “Å gjøre en grov rasist til et politisk emne, gi ham en times TV, se en innenriksminister prise Omertas korporativisme, mye av alt“, Han scoret.”Gode ​​sjeler lytter og angrer, showet de mente de fortjente var mindre god smak fordi den triste tonen oppsto over livets endeløse harmoni.“, sa han igjen før han lovet å ikke delta “Selv om du avbryter for en time siden eller legger igjen et sett på vei, er det ingen show uten en seriøs garanti for balanse.”

“En kveld i januar, ved daggry, når de mørkeste tidene i historien til landet vårt vender tilbake, må vi gå videre, huske på flagget og musikken, og overbevise alle om vårt ideal om Frankrike.“, Venstre-kandidaten endte opp med å bli filosofisk.