Paul Scholes-manager Ole Gunner tror Soulskeijers taktikk ikke vil hjelpe Manchester United med å slå Young Boys 2-1.

The Red Devils fikk sin Champions League -lagstatus Den verste kampanjen starter siden tirsdag. Til tross for at han tok ledelsen gjennom Cristiano Ronaldo, så Aaron van-Pizza den røde.

Tapet av en mann endret deretter spillet da det sveitsiske laget utlignet etter 66 minutter med Young Boys.

Men det går fra ille til verre for United. Innbytter Jesse Lingard, Som kom til Ronaldo, Jordan Seabatsu spilte en feilplassert pasning til mål.

Linkard er det tredje alternativet av de fem produsert av Soulscare om natten. Andre steder kom John Sanchez til Diego Talot etter den røde av Van-Pizza.

Tony van de Peek ble erstattet av Rafael Varane, etterfulgt av Nemanja Medic og Anthony Martial. Ifølge Scholes burde Soulscare ha brakt Martial inn i kampen før det 89. minutt.

“Dette er ikke en absolutt katastrofe. Ikke den beste, åpenbart vil du gå og vinne,” sa Pandit. BT Sport.

“Jesse vil bli skuffet, som har utviklet seg siden han ble utvist i første omgang. Frem til da har United vært veldig komfortable.

– Jeg tror United sannsynligvis savnet et triks fordi de var så dype at de ikke kunne komme seg ut av omgangen.

“Jeg tror han burde ha brakt mer fart til Marshall eller tidligere [Mason] Greenwood, de gjorde det ikke, de betalte den endelige prisen.

Dette er ikke Uniteds første opplevelse i sitt siste europeiske minne. De tapte på lignende måte som Istanbul Pasakseeri i Champions League forrige sesong.

Ved den anledningen ble de først laget av Temba Paos bisarre ødelagte mål og tapte deretter 2-1.

Ferdinand advarer Soulscare om Man UTT -bekjente

“Dette er Pasakshir igjen. Vi var her forrige sesong og gjør feil,” la Rio Ferdinand til.

“Det var en stor feil på slutten av Jesse’s game, som spilte bedre i helgen. [It] Det er vanskelig å vise det uansett hvor du går i Europa.

“Du må være med i spillet ditt. Du må være mentalt integrert.

“Ja, de startet bra, en avgjørelse i kampen kan endre det. Det var en dårlig berøring, en dårlig kamp, ​​og så snudde spillet helt på hodet.

Mann UTD Gå tilbake til aksjon på søndag når du møter West Ham i London.

