PHUKET: Den internasjonale rømlingen Roger Pullman, etterlyst av Interpol for drapet på den britiske turisten Amipdal Bajaj i Phuket i 2019, har dukket opp igjen i hjemlandet Norge.

En arrestordre fra Interpol har blitt utstedt for Pullman etter at han forsvant fra Phuket uten å informere Phuket-politiet da han ikke møtte til rettssak for drapet på den britiske turisten Amibtal Bajaj på Centara Grand Resort. 21. august 2019.

Mr. Pullman, 53, var på hotellrommet sitt på tidspunktet for hendelsen fordi Mr. Pullman laget for mye støy under kampen. Han tilsto å ha ristet og kvalt Bajaj. Imidlertid, Mr. Han sa at Bajajs drap var tilfeldig.

Pulmam ble løslatt mot kausjon av Phuket provinsdomstol mot råd fra Karon-politiet.

Pullman løp i Asia i fire år, mest i Vietnam, melder norske medier TV2.

Han forlot Thailand fredag ​​26. mai med falskt pass og landet i Paris, og ankom Oslo like etter klokken 11 lørdag 28. mai.

Venner og familie ventet på flyplassen.

TV2 meldte at nordmannen så sliten og deprimert ut.

«Jeg er i dårlig form, men jeg vil ikke si for mye. Jeg går til legevakten. «Jeg har ikke noe annet sted å bo, så de kan hjelpe meg,» sa Pullman.

«Jeg vil være sammen med datteren min. Jeg har ikke sett henne på fire år, og jeg vil vite hvordan hun har det. han la til.

Som han sa da han ble siktet, Mr. Pullman Han innrømmet å ha kvalt Bajaj og gjentok at det var tilfeldig. Han hadde ingen intensjon om å drepe ham.

Det sier Pullmans advokat, Farid Bouras i Elton Advocatefirma, til TV2. – Jeg kan bekrefte at han kontaktet politiet og informerte dem om at han var kommet tilbake til Norge. «Når helsen tillater det, vil han bli avhørt,» sa han.

Pressevakt Unni Crandal i Oslo distrikts politi sa at politiet var informert om Pullmans retur og bekreftet at de var i kontakt med Pullmans advokat.

— Han sa gjennom sin advokat at han ønsker å samarbeide med norsk politi. sa fru Crandall.

Hvis han blir stilt for retten i Thailand, risikerer han 10 til 15 års fengsel. Forholdene i thailandske fengsler regnes som blant de verste i verden, meldte TV2.

Pullman håper nå at saken hennes blir håndtert ordentlig av norsk politi, sier Grøndal.

«Thailandsk politi vil overføre saken til Norge og vil bli etterforsket her.

– Norsk politi må avgjøre om det skal gjøres gjennom Interpol. Nå er han i Norge, vi utleverer ikke våre borgere til Thailand, så Norge må håndtere denne saken. la hun til.

Pullman håper politiet ikke vil ta ut anklager, men Grøndal er klar på at hun må være forberedt på å forsvare seg i retten om nødvendig.

Originalartikkel: The Phuket News

https://www.thephuketnews.com/interpol-fugitive-wanted-for-killing-brit-in-phuket-surfaces-in-norway-88356.php