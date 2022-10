Mann spiser gratis på restaurant i seks år: «Simba»-kongen arrestert

Antonio Miguel Grimal Marcol, en 47 år gammel spanjol, hadde gått sporadisk på restauranten i seks år for å spise maten sin, og nektet å betale regningen hver gang i kassen. Restauranten ringte tilsynelatende politiet, og da politiagentene kom til stedet, gikk mannen helt naturlig med på å ta dem med til stasjonen uten protest.

Han fikk kallenavnet «Simba»-kongen, som betyr å nekte å betale på spansk. Mannen ble likevel frikjent fordi arten av «forbrytelsen» hans kun var en forseelse. I Spania straffer rettferdigheten sjelden denne typen forbrytelse, så han ble aldri tiltalt… så Antonio følte seg urørlig. I den verste av alle verdener ville han ha betalt en veldig liten bot eller fått forbud mot å frekventere restauranten han lurte på.

Men i juli i fjor gikk en restaurantsvindler litt over bord og ble arrestert seks ganger i løpet av en enkelt uke, ifølge mediet Elgaso. Så dommeren som var ansvarlig for straffutmålingen hans bestemte seg for å dømme ham til 15 dager i fengsel så han ikke skulle begynne på nytt … og han burde lære leksen sin. Etter det blir ikke «Simba» Raja sett prøve å rive av restauranteierne. Dessuten ble han berømt i byen Zaragoza.