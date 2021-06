Mannen ble angrepet etter at brudgommen kledde seg for å se sin hemmelige kjæreste på bryllupsdagen hans – World News

På bryllupsdagen ble en mann kledd som en brudgom for å komme nær sin hemmelige kjæreste angrepet da han avslørte uhøflighet.

Videoen viser en navnløs mann som sniker seg inn i videoen iført en tradisjonell brudekjole med full sminke og parykk.

Det skjedde i Badohi, Nord-India, hvor den virkelige bruden sies å knytte knuten til en annen mann, noe som fikk hennes kjærlighetsslagne ‘Romeo’ til å ta drastiske grep.

Den ikke navngitte mannen bestemte seg for å legge et bakhold i sitt beste trekk, men kledde seg ut som en kvinne i håp om at han ikke ville bli anerkjent for å unngå oppdagelse.

Hans forkledning inkluderer et slør for å dekke ansiktet hans, samt en veske og sandaler.



(Bilde: Jam Press / DIM)



Dessverre ble han fanget av gjestene og deretter sparket og slått.

I en dramatisk scene som utspiller seg foran bedøvede gjester, blir mannens parykk revet fra hodet for å avsløre sin sanne identitet.

Det antas at han ble styrtet av sin oppførsel da folk så ham i forkledning ved feiringen.

Scener viser en mann som kommer hjem med to venner på motorsykkel.

Da han kom til eiendommen, ba han om å få se bruden – noe som ser ut til å ha vekket mistanke.

Noen på festen kan finne seg sjokkerte over oppfinnelsen, mens andre tar ting i egne hender.



(Bilde: Jam Press / DIM)



Politiet mottok informasjon, men da de ankom, hadde mannen rømt fra åstedet.

I følge lokal informasjon hadde mannen venner som ventet på ham utenfor stedet, og han tok ham i sikkerhet på en motorsykkel.

Det er ikke gjort noen pågripelser i forbindelse med hendelsen.