Mannen ble funnet i Stillehavet noen dager etter at søket ble avbrutt

Aaron Garotta, en amerikansk eventyrer som la ut fra Sør-Amerika på en solo-jorden rundt-turné i robåten Smiles, utløste nødsignalet 31. mai da han varslet Høykommisjonen. Den hadde strømbrudd og ingen signal ble fanget opp siden den gang. Fem handelsfartøyer og fire lystfartøyer deltok i letingen, som ble avsluttet 12. juni.

Men torsdag ble nødfyrene til kanoen plukket opp igjen i ansvarsområdet til JRCC (Joint Rescue Coordination Centre), som koordinerer nødhjelp i Fransk Polynesia. The Smiles ble veltet av en bølge, som utløste fyret, og Aaron Garotta gikk om bord i livbåten sin, sa høykommisjonen.

JRCC utnyttet tilstedeværelsen i Polynesia av et C-130 Hercules-fly fra USAs kystvakt (USCG) spesialisert på forskning som ankom for et annet redningsoppdrag. Samme dag fant flyet en mann som ble kastet inn i kanoen sin i et øyløst og ikke-navigerbart område øst for Marquesas-øygruppen.

Det nærmeste fartøyet, tankskipet Baker Spirit, er 390 kilometer unna. Atten timer senere var han desorientert og fant skibbrudden i god behold. Tankskipet gjenopptok reisen til Hawaii. Skipbruddet skal etter planen lande i Honolulu 25. juni.