Qatars nasjonale valg holdes på byggeplassene for verdensmesterskapet i 2022. Etter aksjon fra Norge onsdag og Tyskland torsdag, sendte også Nederland en melding lørdag.

Mobilisering for respekt Menneskerettigheter i Qatar Fotballbaner får fart. Dersom Norges valg starter mobiliseringen onsdag, følger Tyskland etter torsdag 25. mars, akkurat som Nederland gjorde lørdag 27. mars før kampen mot Latvia. De aktivitetene FIFA Besluttet å ikke gi tillatelse.

Arena Johan Cruyff klatret opp på banen iført en svart T-skjorte merket “Football Supports Change”.

“Vi vet at arbeiderne som bygger stadionene for verdensmesterskapet i 2022 jobber i en veldig vanskelig situasjon. Vi kan ikke gjøre annet enn å ignorere det,” sa den nederlandske forsvarsspilleren Matthijs de Ligt på en pressekonferanse.

Norge var toneangivende

Torsdag, mens de stilte seg i kø for å lytte til nasjonalsangene, sto tyske soldater mot Island side om side, iført hver sin svart t-skjorte og en stor hvit bokstav: elleve bokstaver som danner ord. “Menneskerettigheter” (Menneskerettigheter på engelsk).

«Vi ønsker å gjøre det klart for publikum at vi ikke ignorerer dette», sa den tyske midtbanespilleren Leon Goretzka etter kampen med en 3-0-seier. “Vi skrev brev på t-skjortene våre, vi har flere seere, og vi kan bruke dette til å sende signaler til støtte for stående verdier.”

Gesten ble ønsket velkommen av den tyske regjeringens talsmann Stephen Seifert, som beskrev den som en “god gjerning”. “I en tid hvor demokrati rundt om i verden ikke er nødvendig, er det godt å bekrefte verdiene til vårt liberale demokrati,” forklarte han.

Onsdag arrangerte det norske laget et lignende arrangement i Gibraltar (0-3) før kvalifiseringsrunden, iført T-skjorter som erklærte «menneskerettigheter på og utenfor banen» før kampen.

Den norske treneren Stalle Solbaken begrunnet utspillet: «Å legge press på FIFA for å være mer direkte og selvsikker overfor myndighetene i Qatar, noe som stiller enda strengere krav til dem».

På en pressekonferanse onsdag hilste han det tyske lagets gest: “Mansoft er flink til å følge oss. Faktisk er det et av de beste lagene å følge. Jeg vet ikke hvor mange som så Tyskland spille sin første VM-kvalifiseringskamp, men det var 10-12 mill. Det vil lønne seg.

Han påpekte også at laget hans planlegger en slik ny gest på sidelinjen av kampen mot Tyrkia.

FIFA tillater det ikke

I begge tilfeller ønsker ikke FIFA å tillate disse gestene, og forbyr generelt politiske uttalelser innenfor rammen av internasjonale forbundsmøter.

“FIFA tror på fotballens kraft for å få til ytringsfrihet og positiv endring,” sa han i en uttalelse.

Flyttingen følger en artikkel i det britiske avisen The Guardian som hevder at 6500 arbeidere har dødd i landet siden Qatar ble gitt konkurranse i 2010. Kontroversielle skikkelser i Qatar.

Qatar har blitt kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner for å behandle migrantarbeidere, hvorav mange er fra India eller det indiske subkontinentet.

