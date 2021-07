MANSCAPED ™, det ledende herrepleieselskapet, har blitt lansert i Singapore

San Diego–(arbeidstråd) –MANSCAPED ™I dag kunngjorde det blomstrende skjønnhetsselskapet og merkevaren til millioner av menn over hele verden lanseringen i Singapore. Dette er det første asiatiske markedet for Den globale lederen innen herrepleie under livet Det vil tjene som en katalysator for det som blir en spennende lansering i denne enorme og ettertraktede regionen.

“Som en første generasjons innvandrer fra Vietnam, er det å bringe MANSCAPED til Asia en prestasjon som betyr mye for meg og mye for MANSCAPED-teamet,” sa Paul Tran, grunnlegger og administrerende direktør i MANSCAPED. “Singapore er et virkelig spesielt sted og et ideelt utgangspunkt for denne regionen. Det er stort i mangfold og rent i presentasjonen – to kvaliteter som gjenspeiler kjerneverdiene til vårt merke. Vårt mål som selskap er å fremme tillit til menn fra alle samfunnslag og fra hele verden; og denne lanseringen har stor innvirkning på det oppdraget. “”.

Det er på tide at mennene i Singapore tar tak i MANSCAPEDs brede utvalg av produkter for personlig pleie. Hele utvalget av presisjonsutviklede verktøy, unike formuleringer og tilbehør er smart designet for å heve din pleierutine, samtidig som det presser menn fremover. Denne ideen, kombinert med MANSCAPEDs visjon om å lede bevegelsen som forandrer ansiktet til menns omsorg, sprer seg raskt på global skala.

Nylig debuterte og all raseri blant den store fansen til MANSCAPED er merkets siste innovasjon, 4.0®. GressklipperEn revolusjonerende elektrisk barbermaskin for lår og kropp. Dette nøye designet mesterverket forankrer selskapets dynamiske produktsortiment, så vel som enhver manns pleierutine. Stående funksjoner inkluderer avanserte keramiske kniver med SkinSafe ™ -teknologi for å redusere risikoen for hakk og drypp, en 7000 o / min motor med QuietStroke-teknologi, en vanntett design, en 4000K LED-lommelykt, et trådløst ladesystem og en reiselås for å forhindre utilsiktet bruk.

MANSKAPERT KOORDINERTE SETT, INKLUDERT Perfekt pakke 4.0 Og Performance Pack 4.0Inneholder den viktigste maskinvaren og tilbehøret for det ultimate personlige pleieregimet, alt pakket inn i et luksuriøst prøvesett. Ta Performance Pack, som inkluderer The Lawn Mower 4.0 sammen med motparten over midjen, og Weed Whacker ™. Den elektriske nese- og øretrimmeren fokuserer på maksimal ytelse og komfort, med SkinSafe-teknologi, et 360-graders roterende dobbeltbladssystem og vanntette evner. Begge pakkene nevnt ovenfor inkluderer unike MANSKAPERTE formuleringer som f.eks Crop Preserver® ball deodorant og Crop Reviver® Sfærisk blekk, blanding av mikrofiber MANSCAPED ™ BOXERS, og mer.

Samtidig utnytter MANSCAPED det afrikanske markedet med sin ekspansjon til Sør -Afrika, og sender offisielt til verdens to største og mest folkerike kontinenter. Er du klar til å fortsette pleiespillet ditt? Lær mer om MANSCAPED og dets ettertraktede produkter ved å besøke sg.manSCAPED.com.

Om MANSCAPED ™:

grunnlagt av Paul Tran I 2016 er MANSCAPED med base i San Diego, California den globale lederen innen menns stell og hygiene for menn under midjen, klarert av mer enn 2 millioner menn over hele verden. Produktsortimentet inneholder bare de beste verktøyene, armaturene og tilbehøret for en enkel, effektiv og forhøyet pleierutine for menn. MANSCAPED tilbyr en one-stop-butikk i manscaped.com og direkte-til-forbruker-forsendelse i mer enn 30 land, over hele USA, Canada, Australia, New Zealand, Storbritannia, EU, Norge, Sveits, Singapore og Sør-Afrika. Velg unike produkter og pakker kan du også finne på Amazon Med alternativer for Prime og Pickup tilgjengelig. Butikkmodusen inkluderer Target, Best Buy og Macy’s butikker i hele USA og lokasjoner i Hairhouse i Australia. For mer informasjon, besøk nettstedet eller fortsett FacebookOg InstagramOg TwitterOg tik tokOg Youtubeog Triller.