Manuel Neuer: Fotballspiller iført regnbue rustning under Euro 2020-spill vil ikke møte disiplinære tiltak | Utenriksnyheter

Den tyske fotballspilleren Manuel Neuer vil ikke møte disiplinære tiltak for å ha på seg en regnbuepansring under sine Euro 2020-kamper.

UEFA sa at det ikke var noen sak å svare på, og sa at Bayern München-keeper “fremmer en god sak”.

Den 35 år gamle Neuer bærer rustning til kampene mot Frankrike og Portugal for å vise sin støtte til LGBTQ + -miljøet i løpet av Pride-måneden.

Men spillets europeiske styrende organ undersøker om hans handlinger kan sees på som en politisk uttalelse, som ikke var tillatt.

En talsmann sa: “UEFA bemerket rustningen som spilleren hadde på seg, og som anses å fremme god sak, dvs. mangfold, ettersom laget ikke møter disiplinære tiltak.”

Det tyske fotballforbundet mottok også et brev fra UEFA på Twitter som bekreftet at forholdet var avsluttet.

De skrev: «UEFA fortalte i dag til DFP at den har sluttet å gjennomgå Rainbow Captain’s rustning iført Manuel Neuer.

“I en bokstav ble Ambond rangert som et gruppesymbol for mangfold og for en” god sak “.”

Foreningen har tidligere sagt at Neuer bærer regnbuepilen som et symbol på “lagets klare forpliktelse til mangfold, åpenhet, toleranse og mot hat og ekskludering”.