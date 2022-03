Maradona fjernet fra FIFA 22, hvorfor ble han fjernet? – Breakflip

Hvis du lurer på hvorfor Maradona-spilleren ble fjernet fra FIFA 22-spillet, her er det offisielle svaret levert av Electronic Arts (Publisher).

Mirror Football: Dette er informasjonen som direkte bekreftet til sportsmediene for elektronisk kunst at Diego Maradona ikke lenger er en del av spillet. FIFA 22. Årsaken er veldig enkel, det er et rettighetsspørsmål signert av Maradonas tidligere manager, som ikke hadde de nødvendige fullmakter til å signere en slik avtale med EA.

Som et resultat kom selskapet som har rettighetene til Maradonas «lisens» i konflikt med Electronic Arts (EA), som bestemte seg for å fjerne Maradona fra spillet.

Hvorfor ble Maradona fjernet fra FIFA 22?

Som du har lest er dette en rettighetssak. Dermed ble Maradona-spilleren eliminert fra FIFA 22-kampen, men ingenting sa at han ikke ville komme tilbake snart … ikke i FIFA-kampen igjen.

Viktig informasjon: Hvis du allerede har Maradona på FIFA-laget ditt, vil den spilleren fortsette.

Det har EA Sports bekreftet IrMirrorFotball Diego Maradona er fjernet fra den # FIFA22. ⁇ Her er hele historien og EA Sports-rapporten som forklarer hvorfor.https://t.co/tWikXbvOJt – Nathan Please (EsportsNath) 22. mars 2022

