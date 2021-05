Marcel Stellman, skaper av TV-klassikeren Countdown på dagtid, dør 96 år gammel

Komponist og skaper av den populære TV-serien på dagtid Nedtelling, Marcel Stellman, døde 96 år gammel.

Født i Belgia, skrev Stellman sanger for slike som Silla Black og Charles Asnavur, og var også kjent for å bringe den franske TV-serien Des Cypress og Des Letres (Numbers and Letters) til Storbritannia, hvor den ble omgjort av Yorkshire. TV 1982 og som Nedtelling. På 40- og 50-tallet var Stellman også vert for barneprogrammer for BBC.

Carol Warderman, en tidligere programleder for showet som hyllet Stellman, sa at hun og hans kone, Jeanne, hadde jobbet med ham i “mange lykkelige tiår” og “jobbet sammen for å skape en vei til nedtellingen i de tidlige dager og det endret seg senere. “

Stellman og Warderman har jobbet tett sammen siden begynnelsen av serien. Før Stellman forlot showet i 2008, sa han at han ikke var fornøyd med måten Warderman forhandlet om avtalen, og la til at han var “lei meg for Carol, mer enn det. Dette er personen jeg har kjent i 26 år siden Countdown startet. Hvis jeg er Mr. Countdown, er hun Mrs. Countdown ”.

Warderman sa opp rollen som bosatt matematiker på showet i 2008 etter kontroverser om en lønnsreduksjon på 90%. Han ble erstattet av Rachel Riley, som er på showet med Dictionary Corner-rektor Susie Dent.

Channel 4-serien ble arrangert av Richard Wheatley fra 1982 til han døde i 2005. Han ble fulgt av Des Linam, Des O’Connor, Jeff Stelling og Nick Hever. Anne Robinson, en tidligere svak lenkepresentant, skal overta fra Hever i juni.