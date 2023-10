Marco Bezzecchi fikk delta i den indonesiske GP-kvalifiseringsrunden

Til tross for dette nedfallet, signerte Bezzecchi på Femte gang av økten Ducati hans red Desmosedici, bak Martin, som skrev beste tid, men syv tusendeler av et sekund foran Bagnaia. Bessecchis lagkamerat og lagkamerat Luca Marini, halvbroren til Valentino Rossi, satte i underkant av et halvt sekund bak Martin på tiende til tross for at han hadde et brukket høyre kragebein tre uker tidligere.