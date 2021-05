Marco Uninspired: Det mest sportslige av Mercedes-teamet

Helmut Marco sier ertende at det var “Mercedes-teamets største kamp” etter å ha blitt bedt om å ikke gjøre Lando Norris Max Verstappen En “hjelp” i kvalifiseringen i Portimavo.

Datterselskapet drives av McLaren Mercedes.

I den kvalifiserende Alcorve-runden på banen var Norris foran Verstappen på banen og ga ham et tau da McLaren sa til Britt “Ikke gjør Verstappen en tjeneste”.

Verstappen Kvalifiserte seg på tredjeplass, Tapte mot Mercedes-lagets spillere, noe som ville ha vært en helt annen historie hvis hans første Q3-tid ikke hadde blitt fjernet for å krysse banegrensene.

Marco var imidlertid mer irritert enn meldingen han sendte til Norris, som utvidet Verstappen på Turn 4 mer enn han hadde vært med vindhastigheten.

“Det er definitivt frustrerende når du setter en rask tid,” sa The Rød okse Det sa konsulenten til Service TV. “Men i sving 4 [on his first run] Det blåste en vind bak ham, og den tok ham ut. Han mistet tid på grunn av det, ikke fikk det.

“Så i andre omgang fortalte Lando Norris om ikke å gjøre noen tjenester mot Max.”

Han la til: “Mercedes-teamet er veldig sporty.”

Det var ikke Maros eneste klage at tidligere Red Bull-sjåfør Sebastian Vettel følte at han forårsaket problemer for Verstappen.

Det, sier han, er “litt mer uheldig” enn bevisst.

“Så med kuttet var han opptatt i bilen, og han holdt den på veien,” sa Østerrike. “Det er litt uheldig.”

McLaren har insistert på at lagsjef Andreas Seattle var der Det er ingen unntak I en melding til Norris sa McLaren at han ikke prøvde å hjelpe Mercedes på noen måte.

“Vi må gjøre det klart at vi kjører for oss selv, ikke for noen andre,” sa han. “Målet vårt er å heve så mye som mulig med våre to biler.

“Som alle andre gjør, er Max ikke annerledes. Du vil ikke gi tau til noen fordi det er en fordel for den andre bilen.”

Foran den portugisiske Grand Prix søndag starter Verstappen og Mercedes-førerne i midten av Pyrellis.

Marco er imidlertid bekymret for at Mercedes har bedre hastigheter på gule dekk.

“Vi er bekymret for ytelsen vår på mellomdekket,” sa han. “Vi konkurrerer ikke på det dekket.

“Vi håper det endres med fulle tanker, så oppvarmingsatferden vil være annerledes senere.”

