Marcus Rashford sender støttemelding til tennisstjernen Emma Radukanu | Marcus Rashford

Marcus Rashford har avslørt at han fikk et uforklarlig medisinsk problem i en fotballkamp tidlig i karrieren da han forsøkte å trøste den britiske tennisspilleren Emma Radcon.

England og Manchester United fremover Sendte en tweet 18-åringen sa at landet er stolt av seg selv etter å ha gått glipp av midten av sin Wimbledon fjerde runde-kamp denne uken.

“Jeg måtte spille på landslaget i U16 mot Wales. Jeg husker det til i dag. Det var ingen forklaring på det, det skjedde aldri igjen. Du burde være veldig stolt av deg selv. Landet er veldig stolt av deg. [sic] Føler deg bedre. Frem og tilbake, ”tvitret Rashford.

Radukanu Hadde lagt ut en melding på sosiale medier Han forteller fansen at han har det bra etter at han droppet kampen mot australske Ajla Domljanovic tirsdag kveld.

Han unnskyldte motstanderen sin og sa: “Jeg spilte den beste tennis i mitt liv foran et fantastisk publikum denne uken, og jeg tror hele opplevelsen satt fast i meg. Jeg begynte å puste tungt og besvimte. Legeteamet rådet meg til ikke å fortsette, men jeg klarte ikke å fullføre den vanskelige oppgaven min Wimbledon I retten var jeg ikke sterk nok til å fortsette. “

Han takket alle for støtten og lovet å “komme sterk tilbake” neste år.

Rashford, bare 23 år gammel, spiller i økende grad en politikerlignende rolle i sporten, og presser på for en endring i regjeringens politikk for matfattigdom og lanseringen av en landsomfattende leseinnsats.

Denne uken likte han å sende en ni år gammel gutt fra Mercedes en PlayStation 5 som belønning for innsamlingsaksjonen.

Jacob, fra St. Helens i Merseyside, ble inspirert av Rashfords anstrengelser for å takle barnefattigdom og begynte å drive et veldedighetsarbeid som heter FairShare. Familien hans sa at de var “veldig sjokkerte” da et brev fra PS5 og Rashford ankom dørstokken deres. BBC rapporterte.

Brevet sa: ”Vi er ikke snille nok til å bli lagt merke til. Vi er snille fordi det er riktig å gjøre. Det er bra å hjelpe andre. ”