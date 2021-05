Marcus Rashford utsatt for rasemisbruk på sosiale medier etter tap av Europa League | Marcus Rashford

Marcus Rashford på sine sosiale medier-kontoer etter Manchester Uniteds siste nederlag i Europa League i Gdansk.

Den britiske angriperen sa at han hadde mottatt “minst 70 rasemessige oppslemming” på sosiale medier etter Uniteds bot for Villarreal.

Dette er ikke første gang Rashford er blitt målet for misbruk av sosiale medier. I januar, Greater Manchester Police Forespurt om rasistiske kommentarer Sendt til 23-åring og flere spillere. I slutten av april forenet engelsk fotball seg i en fire-dagers boikott for sosiale medier for å protestere mot passiviteten om rasemisbruk på sosiale medier.

“Ja, jeg er en svart mann, og det er jeg stolt av hver dag,” skrev Rashford etter overgrepet i januar. “Ingen kommer til å føle seg annerledes enn meg. Beklager, hvis du leter etter en sterk reaksjon, vil du ikke få den her.”

Rashford treffer sitt spotspark i skuddet før David de Geas bommer – etter 21 vellykkede forsøk – Presenterte den spanske klubbtrofeen. Uniteds spiss sa at hans andre medalje for sesongen etter Manchester City i Premier League ikke var noen trøst.

“Vi ble nummer to i ligaen. For det andre teller ingenting, ”sa Rashford til PD Sport. “Manchester City vant ligaen, vi ble nummer to, det gir ingen mening. Villarreal vinner Europa League, Vi får andreplassen, vi har ingenting for det.

“Jeg vil ikke høre” De var veldig nærme “. Det betyr ikke noe. Det er en vinner og en taper, vi tapte i dag. Vi må finne årsaken og se neste gang vi ikke taper.”.

“Det er vanskelig å beskrive følelsen inne fordi vi kom hit for å vinne,” sa han. “Vi har jobbet veldig hardt hele sesongen, det er en sjanse til å vinne et pokal, det skjer ikke av noen grunn. Vi må kvitte oss med skuffelsen, og så må vi se tilbake på spillet, se hva vi gjorde galt og hvor vi kan forbedre oss.

“Alt jeg kan si er at laget ikke vil gi opp, dette laget har ingen sjanse til å gi opp. Manageren vil ikke gi opp, han vil ikke la oss dra. Vi kommer med en stor vilje neste sesong. Vi har alt å konkurrere på høyeste nivå. Vi må vise det for verden og vise det for oss. “