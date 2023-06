Margot Robbie ser uvitende ut i et miniskjørt og gul tweedjakke

Margot Robbie, talentfull skuespillerinne og nytt moteikon? Uansett, dette er hva den vakre australieren spår basert på hennes siste utseende, og ser veldig stilige ut med hverandre. Den 32 år gamle stjernen har laget bølger på hver eneste offentlige utflukt, i full promotering av filmen «Barbie», der hun spiller den populære Mattel-dukken, som slippes til sommeren. Sist 28. juni var det på Instagram at den pene blondinen skapte oppsikt, og la skapet bak Barbiecour-looken og signaturlooken hennes for den enormt vellykkede «Clueless»-revivalen.

Margot Robbie: I et Chanel-gult miniskjørt utfordrer hun Cher Horowitz

Ultra preppy chic, det er et sett med gule tweeds signert av Chanel Margot Robbie Hun presenterer oss for hennes vakreste «uvitende» utseende til nå: sammensatt av et miniskjørt og en beskåret jakke, var antrekket hennes ingenting å misunne den ikoniske Cher Horowitz. Dessuten er det tydelig at Barbie-skuespillerinnen har på seg både rosa og gult, ettersom mange kommenterte makeupartistens Instagram-innlegg som la ut bildene. Kort sagt, nok en stilig seier for Margot Robbie, tiårets nye moteikon.

Margot Robbie: Fra Chanel til Bottega Veneta til Chiaparelli, Margot Robbies glamorøse røde løper-utseende

Takket være dens allestedsnærværende dekning av mediebransjen (Margot Robbie fortsetter å skyte og spille filmer), har den 32 år gamle skuespillerinnen mer enn én sjanse til å få oss til å drømme med hennes røde løper-utseende. Et moteoppdrag hun ikke mislykkes: hos Chanel, Chiaparelli eller Bottega Veneta er den vakre blondinen alltid i skjæringspunktet mellom glamour og glamour.