Maria Chiara fra Bourbon-Two-Sicilies og Christian av Danmark: The New Princely Idol?

Det er ikke hver dag vi får oppdra en tosk mellom en prins og en prinsesse. Spansk presse, i dette tilfellet journalistikk Hallo, slår fast at det er gode bevis for at prins Christian av Danmark kan ha startet en affære med prinsesse Maria Chiara av Bourbon-To-Siciliene. På dette tidspunktet er det ingenting som definitivt bekrefter dette. Interessentene har ikke kommet med noen uttalelser i denne forbindelse.

Hvordan oppsto disse ryktene? Ungguttene, som har kjent hverandre i årevis, ble sett sammen med en vennegjeng under Monaco Formel 1 Grand Prix i mai i fjor. I et intervju med en italiensk avis Corriere della Serra, da hun ble spurt om hennes siste besøk i Danmark, svarte prinsesse Maria Chiara at det ikke var før fjorten dager senere. Det koker i redaksjonen i Hjertemagasinet.

Hvem er prinsesse Maria Chiara av Bourbon-Two Sicilies, Danmarks kristne kjæreste, som feirer sin 18-årsdag neste oktober? Prinsessen ble født 1. januar 2005 i Roma. Hun er den andre datteren til prins Charles av Bourbon-Two Sicilies, for tiden hertug av Castro, leder av kongehuset til de to siciliene, og Camilla Crociani. Paret ble forent i nærvær av prins Albert i Monaco, hvor han bor deler av året.

Prinsesse Maria Chiara har også tittelen hertuginne av Capri, og hennes eldre søster prinsesse Maria Carolina, hertuginne av Palermo (guddatter av prins Laurent av Belgia) vokste opp mellom Monaco, Paris og Roma. Familien praktiserte den verdslige livsstilen og gned skuldrene med mange medlemmer av Gota. Dermed nølte ikke hertugen av Castro, en veldig nær venn av prins Laurent av Belgia, med å kalle ham bror en dag. Det var ikke uvanlig at de to familiene møttes i løpet av ferien eller til og med for å feire nyttår i Bourbon-Deux-Siciles-området ved bredden av Seinen i Paris. I fjor vår la prinsesse Maria Chiara, som har mer enn 80 000 følgere på Instagram-kontoen sin, ut et bilde av seg selv mens hun nyter iskrem i Romas gater sammen med prinsesse Louise av Belgia, prins Nicolas og prins Aymeric. For noen dager siden, enda et bilde av Maria Chiara med søsteren Maria Caroline og prinsesse Louise av Belgia i Saint-Tropez.

Maria Ciara er guddatteren til prinsesse Mary Christine av Kent, kona til prins Michael av Kent, og dronning Elizabeths kusine, som ble med familien på slottet hennes i Saint-Tropez i sommer.

Hertugen av Castro var en venn av prins Christines far, kronprins Frederick. De møtes ofte for å jakte. Hertugen av Castro er gudfaren til Christines søster, prinsesse Josephine.

Maria Chiara de Bourbon-Deux-Siciles snakker i likhet med sin søster ikke mindre enn seks språk: fransk, italiensk, portugisisk, spansk, engelsk og russisk. Hun tar for tiden en fjernundervisningsgrad i samfunnsvitenskap og næringsliv ved Harvard University og følger også motedesignkurs ved Maraconi Institute. En prinsesse med en slank figur og en lidenskap for mote. Vi så ham klatre opp trappene til filmfestivalen i Cannes under denne 2023-utgaven.

Sosialist, Mote offer, legger ut sine glamorøse utflukter på Instagram-kontoen sin, prinsessen er også en kultivert ung kvinne som enkelt uttrykker seg i TV-magasinintervjuer. Han er klar over tyngden av familiehistorien og følger foreldrene sine når de reiser gjennom territoriene til deres tidligere rike i Napoli og Palermo, hvor familien er mest fremtredende, og investerer i forskjellige veldedige organisasjoner. Prinsessen ble også nylig WWF-ambassadør for Frankrike og Italia.

Langsiktig vennskap, ekte dumhet? Alt gjenstår å se, men prins Christian og prinsesse Maria Ciara er bare 18 år. Dette er ikke første gang vi har sett romanser med prins Gabriel av Belgia med kronprinsesse Amalia av Nederland, eller nylig med prinsesse Marie Christine av Belgia med kong Carl XVI Gustaf av Sverige. Felipe av Spania med prinsesse Tatiana av Liechtenstein og nå Charles III med prinsesse Marie Astrid av Luxembourg!