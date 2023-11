Marie Curie, den mest kjente vitenskapsmannen i historien og… et popkulturikon

«Tobarnsmor, styreleder for fysikk ved Det naturvitenskapelige fakultet, daværende direktør for Radiuminstituttet, Hun kjemper for å bringe kvinner inn i vitenskapelig forskning Og kjemper med nebb og klør for deres anerkjennelse” understreker Cynthia Issarelli vier ofte sine deler til kvinnelige ikoner.

En kamp som vant ham mer enn venner… I 1911, fem år etter Pierre Curies død, oppsto det en kontrovers i pressen etter hans affære med en vitenskapsmann. Paul Langevin Kona hans klager mot henne.

Samme år mottok han sin andre Nobelpris i kjemi. Fortsetter sin forskning på radium Under krigen 14-18 satte hun seg i pausemodus for å hengi seg Røntgen For å hjelpe de skadde. Hun døde i juli 1934 Etter leukemi.

«Siden den gang har vi mistet tellingen over monumentene, museene, billettene, frimerkene, metrostasjonene, asteroidene og mer som er dedikert til ham. Fem romaner, en grafisk roman, tegneserier, et tjuetalls filmer og ett teaterstykke Palmene til MR. Schultz, som reiste over hele verden» Journalisten avslutter. Alt det som gjør henne til et popkulturikon!

