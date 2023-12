Marilyn Bergman vender tilbake til musikken

Den mest kresne de siste årene, den tidligere hovedprogramlederen for RTL-TVI, Maryleen Bergman, nå pensjonert, gjør comeback på musikkscenen. Denne onsdagen er faktisk den remastrede versjonen og remiksen EnsomhetEtter å ha vunnet i 1986 stoppet han karrieren.Jeg er veldig overrasket og glad over å høre denne nyheten. Dette vil gi denne sangen et «andre liv». Som det er, går ingenting av moten. Det var ideen om et belgisk produksjonsteam bestående av bare to personer: Alain Papes og Franck Degrees (komponist av «Solidaire»). Opprinnelig var det en tredje person i teamet: Tony Baron, som skrev tekstene, men han døde på tragisk vis for noen år siden. Jeg tror dette prosjektet hadde gledet ham.”, reagerer den uforglemmelige medprogramlederen Sitrongrenadin I en pressemelding.

Signert av den anerkjente produsenten Frank Degrees, som har samarbeidet med personligheter som DJ Furax, Mademoiselle Luna og Nathalie Pâque, denne tittelen, tilgjengelig på digitale plattformer, gir Marylène Bergmann samme effekt som originalversjonen hennes og bringer frem gode minner. «Sterkest er utvilsomt opptredenene på den offentlige scenen, spesielt under de to Klubbtreff Innspilt foran over 30 000 mennesker i Lorraine for RTL-TV! Jeg var veldig nervøs. Jeg husker den gangen jeg sto på scenen mellom Patrick Bruel og Indocine-gruppen, kan du forestille deg? Dette er øyeblikk vi aldri vil glemme.« Selv om hun for lengst har sluttet med all aktivitet i musikkbransjen, beskriver Marilyn Bergman opplevelsen som «En hyggelig og underholdende pause som gjorde at jeg kunne oppleve nye ting«.