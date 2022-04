Marine Le Pen: «De som ikke gjør noe i landet vårt bør reise hjem»

Marine Le Pen begynte sin kampanje med stor fanfare mellom de to tårnene. Etter France Inters morgenparagraf tirsdag morgen, fløy kandidaten til Elysee til Normandie i ettermiddag, hvor han holdt en pressekonferanse om temaet demokrati. Han stoppet til slutt dagen på TF1 med et intervju i nyhetssendingen klokken 20.00.

På spørsmål fra Gilles Bouleau og Anne-Claire Coudray bekreftet den høyreekstreme kandidaten sin ambisjon om å tiltrekke seg usikre velgere. «Alle de som ikke stemte på Macron i første runde kan finne seg i mitt kandidatur«, sa Le Pen.

RN-kandidaten appellerte først til M மெlenchon-velgere og understreket viktigheten av sosial trygghet. «Jeg vil gjerne si til velgerne til Jean-Luc Mன்சlenchon, at i fem år, da Emmanuel Macron førte en streng politikk mot de fattige, hadde jeg en veldig beskyttende plan. Og for å understreke: «Macron Veiledet politikken for å restrukturere vårt trygdesystem «.

Marin Le Pen husket at han ønsket å understreke folkeavstemningssystemet på nytt for å gi en stemme til det franske folket. «Dette er en måte å reparere skaden påført av Emmanuel Macron.»Hun hamret.

Finalisten i andre runde tok deretter opp spørsmålet om pensjonering, som var den virkelige kontroversen med motstanderen. I motsetning til Macron ønsker han ikke å skyve pensjonsalderen til 65 år. «Pensjon med god helse er et sosialt alternativ«, begrunnet han, og lovet at pensjonen ikke skulle reduseres.

«Du må gi folk tid»

Når det kommer til været, har Marine Le Pen vært forsiktig. RN-kandidaten ba om en «myk overgang» som ikke ville legge press på de fattige. «Folk må få tid«, forklarte hun.»La folk bruke bilene sine først hvis de ikke kan gjøre noe annet«, fortsatte han, mens han erkjente behovet for endring i fornybar energi.

Marine Le Pen bekreftet sin strenge immigrasjonspolitikk. «De som ikke gjør noe i landet vårt bør reise hjem«Hun pekte på utenlandske kriminelle og de som burde sende kriminelle hjem.

Til slutt minnet Elysee Palace-kandidaten om at økonomisk oppgang må gå gjennom mer patriotisme. «Den beste måten å ha et fullt levedyktig og balansert system på er å gjenskape sysselsetting i landet vårt. For å gjøre dette må vi ta skritt av økonomisk patriotisme.»

«Vi er avhengige av alt i Frankrike», Marine Le Pen beklaget ønsket om å gjenvinne ekte økonomisk frihet. «Så fort det var sandpartikler i maskinen stoppet vi nesten«, angret hun til slutt.