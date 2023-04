Mario Kart bør ta vare på utgivelsen av Disney Speedarm!

Disney Speed ​​​​Storm er tilgjengelig for nedlasting i betalt tidlig tilgang fra og med 18. april, i forkant av «gratis å spille»-versjonen som ble annonsert for fremtidig offisiell utgivelse. Samarbeid med Disney Gameloft Studio for sin utvikling.

Han er en kryssplattform og er tilgjengelig på Windows og PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S og Xbox One-konsoller. Disney Speedstorm” tilbyr en racingopplevelse Som Mario Kart Spillere kan rase mot andre Disney-karakterer på racerbaner. Spillet inneholder en rekke Disney-karakterer Mikke, Donald, Melk, ved, Mowgli, og andre. Hver karakter har sine egne krefter og evner som kan hjelpe spilleren til å vinne løpet. Spillere kan tilpasse karakter og kjøretøy gjennom hele spillet. Disney Speedstorm ©Disney Speedstorm Spillvarianter som tilbys i «Disney Speedstorm»-serien Enspiller på Flerspillermodus, og gir dermed en ideell spillopplevelse for hver spiller. Spillet er lett å plukke opp, spillene er korte og veldig stimulerende. Men menyene kan være litt vanskelige i begynnelsen og kan ta litt tid å bli vant til. Som Mario KartDet er også mulig å spille spill lokalt med delt skjerm, noe som garantert vil glede familier. Hvert vellykket fullført løp lar spillere samle poeng Erfaringspoeng Virtuell valuta for å låse opp nye karakterer, oppgradere eksisterende ferdigheter, tilpasse karakteren og bilen deres. Menyene og bruken av ulike kreditter og mynter i spillet er gode pekepinner til den kommende gratisversjonen av Disney Speedstorm. For å se om dette er gjort riktig, for for tiden går vi noen ganger bort i denne tilnærmingen. Disney gir oss imidlertid et veldig vanedannende, morsomt og lett å lære spill her. READ Arbeidet begynner med Salmars nye ulmeanlegg - Fish Farmer Magazine