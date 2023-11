Mario Wonder», Last Mushroom for Nintendo Switch – 8. november 2023 kl. 04:17

Nintendo argumenterte onsdag for å fortsette å erstatte sin aldrende Switch-konsoll, ettersom det Kyoto-baserte videospillselskapet fortsatte å score treff, selv om markedet diskuterte etterfølgerens utgivelsesdato.

Det japanske selskapet sa at det solgte 4,3 millioner eksemplarer av «Super Mario Bros. Wonder» – den første nye delen i den nesten 40 år gamle sidescrolling-serien på et tiår – i løpet av de to ukene siden lanseringen den 20. oktober. .

Nintendo sa at den drar nytte av den beste ytelsen til noen «Super Mario»-tittel, Switchs installasjonsbase på mer enn 130 millioner enheter og animasjon med en rørlegger med mustasje.

«Switchen vil gå inn i sitt åttende år med start i mars 2024, men vi vil fortsette å utvikle nye titler uten å være bundet av livssyklusene til tidligere plattformer,» sa Nintendo-president Shundaro Furukawa under en telefonkonferanse.

Kommentarene kommer dagen etter at Nintendo sa at de solgte 6,84 millioner enheter av Switch i løpet av de første seks månedene av regnskapsåret som startet i april, noe opp fra samme periode i fjor.

Salget av førsteparts Switch-spill i denne perioden var det sterkeste i noe år bortsett fra 2020, drevet av storfilmer som «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom», sa Nintendo.

Nintendo kunngjorde også onsdag at «Super Mario»-skaperen Shigeru Miyamoto utvikler en live-action-tilpasning av «Zelda»-serien.

Spill som er planlagt til neste år inkluderer «Mario vs. Donkey Kong» og «Luigi’s Mansion 2 HD.»

Lanseringsdatoen for etterfølgeren til Switch home/portable hybrid-enheten vil avhenge av styrken til Nintendos maskinvare- og programvaresalg, skrev Jefferies-analytiker Atul Goyal i et notat til kundene, med mars og oktober som mulige lanseringsdatoer.

«Salget er sterkt, og da vil det være Switch 2-utgivelsen,» skrev han. (Rapportering av Sam Nussey; Skrevet av Christopher Cushing)