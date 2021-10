Marjorie Carbrox, historiens mest hattkatt, setter en stopper for hennes internasjonale karriere

Med ankomsten av belgiske katter lever en ny side i historien Valerie DeMary På plass Philip Mestock Ledet av landslaget. Trenerskiftet er ukjent Marjorie Corporax Hvem bestemte seg for å sette en stopper for hans internasjonale karriere.

34-åringen, som er den høyeste spilleren på landslaget på mer enn 150 landskamper, har bestemt seg for å stenge det belgiske kattekapittelet som lederen kunngjorde på Instagram.

“Siden OL har jeg tenkt på neste fase av livet mitt. Med et tungt hjerte, men rolig, bestemte jeg meg for å avslutte mitt internasjonale liv med katter. Det er en stor ære for meg å ha fargene i landet mitt. Jeg vil takke alle supporterne, alle som stolte på meg, personalet og teamet mitt. Takk til agenten min, Yves Lejeune. Viktigst av alt, jeg vil takke min far, uten hvem jeg ikke ville vært der jeg er i dag, så vel som min mor og familien min. Min kjærlighet til belgiske katter“, Konkluderte Marjorie Corporax.

Til tross for at han var sammen med kattene i OL i sommer, hadde lederen allerede satt livet på vent da han kom tilbake fra Tokyo før han signerte for Namur. Men når det gjelder katter, er det egentlig sluttpunktet hun skriver i dag.

