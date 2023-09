Mark Cavendish skal angivelig forlenge Tour de France med en siste dans

Mark Cavendish Han har vært veldig fornuftig siden han gikk av etter en krasj 60 km fra etappe 8 i siste Tour de France. Jasper Phillipson.

Den britiske rytteren, som vanligvis skal gå av med pensjon ved slutten av inneværende sykkelsesong, står for øyeblikket i sentrum av ryktene, som alle peker i samme retning: å fortsette eventyret i noen måneder og uunngåelig delta. 2024 Tour og på jakt etter en etappeseier, er han den felles rekordholderen for etappeseire Eddy Merckx (34 buketter).

Spesielle medier GCN Verdensmesteren i 2011 har annonsert at alle lys er grønne for å forlenge avtalen til minst juli 2024. Først setter han seg på sykkelen igjen og forbereder seg på å delta i Tour of Turkey i begynnelsen av oktober. En veldig profesjonell tilnærming for noen hvis kontrakt er bare uker unna. Noen hadde kanskje trodd at han kunne avslutte sesongen (og karrieren) uten å sette seg på sykkelen igjen.

GCN kontaktet agenter og ryttere. Og alle i sykkelmiljøet konstaterer at sprinteren vil fortsette, selv om det ikke er 100 % garantert.

der Gazzetta dello Sport En kontraktsforlengelse ligger på bordet for rytteren i Astana. Hvorfor dette vil bli spesifikt forklart Alexander Vinokrov Og Astana fortsetter å rose Mark Cavendish, og hvorfor den kasakhiske siden har vært stille så langt når det gjelder kontrakter frem til 2024.

Så det er mange indikatorer, men teamets preferanse er tydelig. «Vi vil at Marc skal gå videre til 2024 og konkurrere i sin 15. Tour de France og vinne sin 35. etappe.» kunngjorde Aleksandr Vinokrov i sommer.