Mark Glattenberg åpner Everton-drømmen etter kontroversielt Liverpool-derby

Mark Glattenberg innrømmer at han ikke var i dypet da han formaliserte det kontroversielle Goodison Derby som fortsatt gjorde Everton-fansen sint nesten 14 år senere.

Presentert av Glattenberg Liverpool To straffer og sendte Tony Hebert og Bill Neville sammen med tilskuere som vant en dramatisk 2-1 Premier League-seier i oktober 2007.

Dommeren var ytterligere opprørt Everton Til tross for at han ikke sendte Dirk Quidditch for å utfordre Neville i siste øyeblikk av skadetiden, valgte Jamie Carragher å ikke gi Blues et sparkespark etter å ha sittet fast med Joel Lescott.

Glattenberg offisielliserte ikke et nytt Everton-spill i mer enn fire år, og måtte deretter vente to til før han aksepterte ansvaret for ett spill på Goodison.

Den tidligere varsleren innrømmer at han var sjokkert over alvorlighetsgraden av Merseyside-derbyet.

“Jeg var ute av dybden,” sa Glattenberg. “Jeg vet ikke hvorfor jeg dømte det, jeg gjorde Manchester-derbyet og London-derbyet, så dette var mitt tredje derby på tre eller fire uker.

“Jeg undervurderte det – arbeiderklassens derby. De to andre forskjellige derby, noe som er fryktelig.

“Noen derbies er forskjellige på noen arenaer. I Sunderland var det mer intenst enn i Sunderland-Newcastle og i Gudison var det mer intenst enn Everton-Liverpool. Det var alltid mer intenst.

“Jeg husker den første omgangen jeg gjorde, men i andre omgang hadde jeg en fullstendig drøm. Jeg lyttet til assistentdommeren min for Dirk Quid-utfordringen, og når du ser tilbake var det en steinmur rød.”

Glattenberg snakket med Karkar i den siste utgaven av The Greatest Game Podcast Han gjentok flammepunktet mellom skaden og tid mellom den tidligere Liverpool-forsvareren og Lescott.

“Du spilte på kanten,” sa han til Karachi. “Se hva du gjorde med Lescott – du drepte oss! Jeg har ikke lov til å dømme Everton på syv år på grunn av deg!”

“Da jeg var en ung dommer i Premier League, forsto jeg ikke balansen. Hvis jeg hadde sett det – jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har sett det til i dag – for den enkle avslutningen av straffeslag.

“Hvorfor? Jeg hadde kommet ut av kampen med litt mindre kritikk. Ja, Everton hadde to spillere på det røde kortet, jeg ga Liverpool to straffer, men hvis jeg hadde gitt Everton et straffespark og en 2-2-sjanse, nei Liverpool-fan kunne ha kritisert meg.

“Men alt gikk mot Everton. Noen ganger ser du det ikke når du har vært i spillet.

“Det var et mareritt å gå tilbake (til Gutson i desember 2013 for en kamp mot Southampton) på grunn av retorikken jeg tok.”

Claptenberg benektet imidlertid at han hadde blitt overtalt til å endre det første gule kortet til Hebert til rødt, sa Liverpool-kaptein Steven Gerrard den gangen.

“Steven Gerrard sa ingenting,” sa han. “Kameraet, slik det ble designet, gikk han virkelig for å hente ballen. Han fortalte meg ingenting.

“Jeg trakk ut det gule kortet for å sette navnet og nummeret på det. Martin Atkinson, fjerde offiser, sa i øret mitt:” Dette er rødt, dette er rødt. “Jeg sa:” Jeg vet at dette er rødt. “

“Ved å bruke litt sunn fornuft, skulle jeg ha holdt det gule ute og deretter tatt det røde ut. Men ved å legge det tilbake i lommen ser det ut til at jeg endret avgjørelsen på grunn av Steven Gerrard, noe som ikke er sant. Det er en rød kortet, kan du ikke nekte det. “