Mark Overmars snakker om suspensjonen sin i Antwerpen

Frank Neervoort, talsmann for Marc Overmars, tok situasjonen angående suspensjonen av den tekniske direktøren i Antwerpen.

Neervoort melder at Overmars er misfornøyd med at den nederlandske suspensjonen er gjort universell. Niervoort ba FIFA konsultere om saken.

FIFA har gitt Antwerpen to dager på seg til å gi den forespurte informasjonen. Neervoort sier at Overmars-leiren har blitt informert om at FIFA godtar avgjørelsen fra Institute of Sports Referees.

«Denne avgjørelsen gjelder over hele verden. Men det er ingen begrunnelse for denne avgjørelsen. Vi må fortsatt studere den,» sa Neervoort, sitert av Het Laatste Nieuws.

Klage kan først gjøres etter gransking av filen ved Overmars leir. Overmars var i stand til å fortelle historien sin på Sports Justice Institute, sier Neervoort.

Mark lever for fotball

«Mark ble spurt av ISR, men han ble spurt av sin advokat. Dette er ikke tilfelle med FIFA. FIFA mottok bare filen fra 'ISR' og oversatte den,» sa Mr. Neervoort bemerker.

Neervoort ble spurt om Overmars nå er aktiv i Antwerpen. «Ingenting mer kan sies. Vi begynner å jobbe med filen på onsdag. Vi får vite det da. Hvordan vil Mark reagere? Jeg har ikke snakket med ham, men Mark lever for fotballen og han elsker henne. Så han vil ikke være lykkelig med denne situasjonen,» avslutter Niervoort.