Mark Wilmots forteller hvordan Michy Batshuayi fikk ham til å innse at han måtte komme i tide …

Michy Batshuayi Den feirer 30-årsjubileum denne mandagen! Men treneren hans gjorde ham ingen tjenester denne søndagen ved å forlate ham på tribunen under Fenerbahçe – Rijeka. En nøkkelspiller for de røde djevlene med 27 mål på 52 landskamper, sliter han fortsatt med å etablere seg i en klubb. Det er vanskelig å virkelig forstå hvorfor. I Galleri, Mark Wilmots Som spillertrener prøvde han å finne noen svar. Han gir oss en liten historie om hvordan Michi kom for sent til en eksamen for noen år tilbake.

Ble Batshuayi hemmet av indisiplin? I følge Mark Wilmots, som ung, var han ikke særlig betimelig i noen sak: «Ja, kanskje det var noen disiplinproblemer, men jeg tror det har blitt løst nå over tid. Han kan kanskje ikke prestere bra på en hel sesong. Han startet bra i Dortmund, så ble han skadet og følte seg litt sulten. Fordi han var fra Chelsea, dro han og kom tilbake. Han visste ikke hvordan han skulle finne en klubb der han følte seg bra, ham, familien hans… det er mange elementer vi ikke har. Vi er sikre på at han er en stor målscorer, en god målscorer.«

Er han sent ute på trening? «Ja, han var sent ute. Dette er ikke et problem, men det er en måte å håndtere det på. Det var så enkelt for meg at jeg ikke valgte det en gang. Han kommer i september, han er forsinket tre-fire ganger på ti dager, jeg plukker ham ikke i oktober, men jeg plukker ham i november. Jeg spurte ham «forstår du nå?» Da var han på bussen et kvarter for tidlig hver gang. Han forsto, og det var over. Et eksempel og det er gjort.»

Er det ikke den eneste? «Nei. Så han må følge regelen, som alle andre, det er et spørsmål om respekt for andre, ansatte.»