Mark Wright avslører at James leder Argentina med vekttap

James Wright har fått skryt av James Argentina for å fortsette å gå ned i vekt etter magehylseoperasjon.

Sky Sports News-programlederen, 34, avslørte at han guider sin beste venn 33, som allerede har mistet fire steiner i de to månedene han har vært aktiv.

Mark, som for tiden jobber med booking.com for deres #RivalsReUnited euros-kampanje, sa eksklusivt til MailOnline: ‘Ark har det veldig bra, er usedvanlig bra, og jeg er veldig stolt av ham.’

Jubel for ham: 34 år gamle Mark Wright, 33, fortsetter å rose Argentinas magehuloperasjon, utelukkende fortalte MailOnline: ‘Han har det veldig bra og er usedvanlig god’

I april ble James operert i magesekken, og vekten hans steg til nesten 27 steiner. Han Han er for tiden involvert i oppgaven med å miste seks steiner innen jul, og har muligheten til å svømme den engelske kanalen når han blir montør.

Mark er på plass for å markedsføre sin tidligere TOWIE-medstjerne, og av og til gi ham en dår i riktig retning.

Han forklarte: ‘Det handler om å motivere Ark, holde ham motivert, gi ham komplimenter og fortelle ham at han kan gjøre det.

‘Vi trente sammen to ganger og forandret virkelig livsstilen hans. Forsikre deg om at han våkner og er ferdig med treningen først, ellers gjør han ikke det.

Gjør endringer: James ble nylig operert i magehylsen etter at vekten hans hadde steget til nesten 27 steiner, og han har allerede kastet mer enn fire steiner (sett til venstre i 2019, rett i mai)

‘Gå gjennom bevegelsene og hjelp ham å finne ut hvordan jeg lever. La ham få vite at han spiser og spiser riktig mat, og noen ganger trenger han ikke spise den dårlige maten han velger.

‘Han har det veldig bra, og jeg tror vi kommer til å se en enorm forandring i ham om noen måneder. Han kommer til å se det beste han noensinne har sett.

‘Han gjør det veldig bra, er usedvanlig god, jeg er sånn, veldig stolt av ham.’

Rising: Mark (bildet med Ally Mars) er for tiden vert for Sky Sports ‘Euro 2020-frokostprogram og vil delta i England mot Scotland-konkurransen i Wembley på fredag

Heart Radio-programleder Mark, som for tiden er vertskap for Sky Sports ‘Euro 2020-frokostprogram, vil delta i England mot Scotland-konkurransen i Wembley på fredag.

Han har jobbet med Booking.com for å forene rivaliserende fans da seks av ti engelske og skotske fotballfans er rivaler på banen, men venner forlater det.

Mark innrømmet imidlertid å ha hatt harmoniske ting mellom sin egen familie og kona Michael Keegan under spillet.

Peacemaker: Tidligere ekstra amerikansk underholdningskorrespondent Mark innrømmer at han og hans kone, Michael Keegan, har holdt ting i harmoni mellom familiene sine under fotballkampen.

Han avslørte: ‘Før kampen spilte jeg musikk og arrangerte en fest fordi både England og skotten vil ha fest.

‘Jeg elsker musikken min, jeg elsker å grave, tydeligvis hva som ligger i hjertet og ting. Så jeg skal sette sammen fansen og så gå og ha en fotballkamp og så si at kampen starter.

‘Min kone er halvparten av skotsk, min kones far er skotsk, så hun er veldig begeistret for Skottland. Jeg er veldig spent på England, men vi elsker fortsatt hverandre fordi vi er svigermor og svigersønn. ‘

Elsket av: Halvskoteren Michael Keegan, 34, vil heie på Skottland, mens Mark vil støtte England under fredagens kamp i England, etter at paret nylig kom tilbake fra Portugal

Mark har tidligere spilt fotball med en ungdommelig karriere i West Ham United, Arsenal og Tottenham Hotspur, før han dukket opp på The Only Way is Essex i tre serier.

Han startet en seniorkarriere i Southhand United, men ble forfremmet til nattklubb før han fikk berømmelse.

Han sier at drømmen om å være vert for et frokostshow på Sky Sports News over Euro 2020 nå kommer til liv, med kringkasteren som chatter med slike som Wayne Rooney i ukens show.

Lev drømmen: Marker samtaler med Wayne Rooney i ukens Sky Sports News frokostshow og vises i hele Euro 2020

Han innrømmet: ‘Jeg hadde alltid en visjon når jeg gjorde det (TOWIE). Jeg visste at det ville sette meg på stigen i verden av underholdning, TV og kringkasting, og jeg måtte gjøre noe med det

‘Det er selvfølgelig en enorm fordel å gjøre et show som dette, for selv om du får en fot på stigen, kan det ta litt tid å komme ut av det og ta det på alvor, fordi du vet det.

‘Sportskringkasteren er en drømmejobb for meg fordi jobben min var å spille fotball før alle TV-tingene jeg startet. Jeg har elsket det hele livet, og nå presenterer jeg et flott show på Sky Sports News, som åpenbart er en flott kanal, så jeg må klype meg selv og jeg kan ikke tro at det virkelig skjer. ‘

Sprengning fra fortiden: Mark (høyre til høyre) har dukket opp i de tre første seriene av The Only Way is Essex på ITV2 siden 2010

Mark prøvde å revurdere karrieren sin på banen da han signerte for å spille for Crawley Town i desember i fjor, men ble løslatt av klubben i mai.

På spørsmål om han ville bytte den veien han har fulgt gjennom reality-TV og underholdning for en vellykket fotballkarriere, tenkte Mark: ‘Dette er et godt spørsmål, vanskelig å svare på. jeg slutter [football] Da jeg var 21, pensjonerte jeg meg i den alderen

‘I de siste 10 eller 11 årene har jeg hatt en fantastisk, fantastisk tid borte fra denne verden.

Kommer med en ny turne: Mark signerte til Crawley Town i desember i fjor, men ble utgitt av klubben i mai

‘Jeg hadde frihet, du får ikke så mye frihet som en fotballspiller, du vet, du får fire til fem uker i året, kanskje når du er fri, resten av tiden spiser du riktig, sover ordentlig, drikker ordentlig, tog.

‘Det er brutalt og folk, de kommenterer livet til fotballspillere, “Hvor mye kan de få betalt for å sparke rundt en ball?”

‘Vel, dette er tull fordi du ikke forstår hva som skjer i det, ikke bare sparker du en ball rundt i noen timer om dagen, men det er også det de gir opp dag for dag.

‘Når det gjelder en karriere, tror jeg at jeg ikke har startet enda, jeg går fremdeles. Hvis jeg var en fotball, ville jeg komme til en slutt nå, så den har mer lang levetid.

“Det jeg har gjort de siste 10, 11 årene har vært utrolig, så jeg vil ikke endre det, men det vil være en veldig vanskelig beslutning.”

Han avslutter hva vi kan forvente av Mark neste: ‘Jeg er borte fra TV og radio om sommeren, men jeg er sikker på at folk vil være interessert og veldig begeistret.

‘Når ting åpner igjen, vil jeg dra tilbake til Amerika, jeg vil gjøre et show der jeg jobbet, ekstra, jeg elsket menneskene der.

‘For noen jeg vil komme meg rundt, tror jeg det ikke er noen regler i livet når det gjelder forretning, moro, reiser og så videre. Jeg liker å gjøre alt, vet du, jeg kan ikke gjøre noe. ‘