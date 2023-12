Markeder – Wall Street-signaler faller ettersom renteentusiasme avtar – 20.12.2023

Av Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) – New York-børsen stengte kraftig lavere onsdag, på slutten av en lang, nølende sesjon, og så det positive momentumet som ble sett de foregående dagene stoppet opp i kjølvannet av betryggende kommentarer fra den amerikanske sentralbanken (den amerikanske sentralbanken). USAs sentralbank). ) på renter.

Dow Jones Industrial Average falt 1,27 %, eller 475,92 poeng, til 37 082 poeng.

Den bredere Standard & Poor’s 500-indeksen tapte 70,02 poeng, eller 1,47 %, til 4 698,35 poeng.

Nasdaq Composite Index falt 225,28 poeng (1,50 %) til 14 777,94 poeng.

Wall Streets tre store indekser falt i rødt omtrent halvannen time før stengetid, etter mindre vippebevegelser i fravær av ekte katalysatorer. S&P-500 nærmet seg sluttrekorden før den trakk seg tilbake.

Jay Hatfield, porteføljeforvalter ved InfraCap i New York, kommenterte at han var overrasket over at endringen på Wall Street «møtte en viss motstand etter ni dager med økninger» der indeksene ble holdt på nivåer nær historiske høyder.

«Vi gikk veldig raskt fra varmt til kaldt,» erklærte han, og la til at denne nedgangen var «logisk» etter de påfølgende økningene utløst spesielt av pressemeldingen utstedt av den amerikanske sentralbanken forrige uke.

På slutten av det to dager lange pengepolitiske møtet la Fed rentene uendret igjen og signaliserte at den pengepolitiske innstrammingssyklusen nærmet seg slutten, og banet vei for rentekutt neste år.

Chicago Federal Reserve Banks president Austin Goolsbee gjentok tirsdag kveld at nedgangen i inflasjonen, mot den amerikanske sentralbankens mål på 2 %, vil være en avgjørende faktor for å senke renten.

Finansmarkedene forventer for øyeblikket et rentekutt på 25 basispunkter fra og med neste mars, ifølge FedWatch-data.

Det amerikanske handelsdepartementet skal etter planen offentliggjøre sin endelige avlesning av tredje kvartals BNP på torsdag, deretter vil USAs personlig forbruksrapport bli publisert på fredag, som vil gi informasjon om inflasjon.

Alle større sektorer av S&P-500 endte i minus.

På verdisiden var blant de bemerkelsesverdige bevegelsene en nedgang på 12,1 % for FedEx, som reviderte ned sin årlige salgsprognose. Konkurrenten United Parcel Service tapte 2,9 %.

Alfabet-aksjene steg 1,2 % etter at de kunngjorde at de gjennomgikk strukturen til annonsedivisjonen.

(fransk versjon av Jean Terzian)