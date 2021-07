Markedsnotater: Aksjer, arrangementer å passe på 8. juli

Viktige høydepunkter PNP, Home Fin Arm at Ads Over SEBI Order PNP Housing Finance og dets mor Punjab National Bank (PNP) ser ut til å være i konflikt om prisen og strukturen på det foreslåtte aksjesalget til den amerikanske kjøperen Carlyle. Info Edge: Zomato IPO stenger 16. juli 16. juli IPO prisbånd Rs.72-76 / aksje

Arrangementer:

Ren vitenskap og teknologi børsnotering

QIB 0x, HNI 2,15x, detaljhandel 2,48x og samlet abonnement 1,70 ganger

G.R.

På slutten av børsnoteringens dag 1 var det 2,34 abonnementer

Totalt 2,34 ganger, QIP 0,49 ganger, NII 2,68 ganger og detaljhandel 3,25 ganger

F&O Quiz

F&O forbud

Indiabulls Housing Fund

National Aluminium Co.

NMTC

Punjab nasjonalbank

Steel Authority of India

FII i F&O

Indeks futures nettoomsetning `319kr

Indeksopsjoner Netto kjøp `92kr

Kjøp aksjer futures netto `196kr

Aksjer Netto salg ‘109kr

Totalt FII Netto F&O 140 CR

Totalt / blokker avtaler

Separate tjenester begrenset

Tamarind Capital solgte 69lk aksjer for 182,85

HGINFRA ENGINEERING LTD

Texas Ansattes pensjonssystem – Selvadministrert tjeneste kjøper 4,3lk aksjer for 472,23

Ujjivan Finn. SERVC. L.D.T.

Aberdeen Global Asian Small Companies Fund solgte 10lk aksjer til 203,83

HDFC LIV

BNP PARIBAS ARBITRAGE kjøpte 10,95 lk aksjer for 685,75

Secundi India solgte 10,95 LK-aksjer i Mauritius til 685,75

Resultater i dag

D.C.S.

Aksjer i nyhetene

BNP Housing

ET – BNP, Home Fin Arm at Odds Over Sebi Order. BNP Housing Finance og dets mor Punjab National Bank (PNP) ser ut til å være i konflikt om prisen og strukturen på det foreslåtte aksjesalget til det amerikanske kjøpefirmaet Carlyle.

Gujarat Bipavav Port Limited

Funksjonell oppdatering

Beholdervolum håndtert i Q1FY22 ved 150 (000 TEU) mot 186 (000 TEU) Q1FY22

Containertog håndteres ved 411 mot 622 ved Q1FY22 ved Q1FY22

Tørt aggregat håndteres ved 0,66 (Mn MT) i Q1FY22 og 0,41 (Mn MT) ved Q1FY21

Zuari Global

Selskapet har kjøpt en eierandel på 13,2% i Ford Furniture Manufacturing India Limited for 13,7 millioner kroner.

HDFC Limited

Selskapet solgte 2,46% av aksjene i HOEC i aksjemarkedet fra 19. september 2017 til 20. juli 2021 til 37.2Cr.

Rajshree Sugars & Chemicals Limited

Sukkeromsetningen i juni var 7447 tonn

Eget forbruk og salg av melasse 1629 tonn

Produksjon av melasse og sukker i juni NIL

Sri Sement

CARE-klassifisering bekreftet klassifisering av forretningspapirer på CARE A1 +

RIL: Reliance Industries Norges solmodulprodusent REC: rapporter ser ut til å bli kjøpt

Info Edge

Jomato-børsnotering åpner 14. juli og stenger 16. juli

IPO-prisbåndet er satt til Inr72-76 / partisjon

Andre nyheter

ET-Adani Arm i samtaler med globale långivere b 1 s

ET-FDC ønsker å gjøre sine beste OTC-merker til en egen enhet

ET- De beste bankene planlegger å skaffe b2 milliarder i utlandet for å oppfylle kredittkravet

FII / DII-data (midlertidige data)

FII Net Purchase Shares (Pro) verdt Rs 532,9 crore 7. juli

Nettoomsetningen av DIIs var på 231,8 crore (prov) 7. juli.