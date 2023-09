Marl Kingdom Chronicles er nå tilgjengelig

NIS-USA kunngjorde det Rhapsody: Marl Kingdom Chronicleskontinuerlig Rhapsody: A Musical Adventure, Tilgjengelig nå.

Finn en harmonisk kombinasjon av historie og sang Rhapsody: Marl Kingdom Chronicleskontinuerlig Rhapsody: Et musikalsk eventyrFortalt gjennom to fengslende rollespill!

To nye titler kommer til Vesten for første gang i dette splitter nye settet med forbedrede historiescener, fengende musikk og elskelige karakterer!

I Rhapsody II: Ballad of the Little Princess, unge Kururu ønsker å følge i moren Garnets fotspor, så hun bestemmer seg for å dra på eventyr for å finne prinsen hennes sjarmerende. Med splitter ny musikk, et nytt turbasert kampsystem og en ny, men likevel kjent historie, vil denne nye delen få deg til å synge hjertet ut!

Rhapsody III: Memories of the Marl Kingdom Rhapsody avslutter historien om franchisen og dens karakterer i en serie med flere episoder. Oppdag hendelsene før og etter Rhapsody-spillene, inkludert en bittersøt avslutning om Garnetts mor, Cheri. Et oppdatert og raffinert kampsystem med tillegg av karakterkombinasjonsangrep og et 3D-kamera gir deg en helt ny opplevelse.

Egenskaper:

En bemerkelsesverdig start: Rhapsody II & III viser frem sine musikalske eventyr i Kingdom of Marl for deres vestlige debut!

Innhold i den fysiske utgaven

Rhapsody: The Marl Kingdom Game på PlayStation 5 eller Nintendo Switch

En liten kunstbok

Dobbeltsidig plakat

Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles Tilgjengelig i fysisk versjon PlayStation 5 Og Nintendo-Switch.