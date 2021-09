Marlink salg verdsetter maritim tilkoblingsspesialist til 1,4 milliarder dollar

TAMPA, Fla. – Private equity -firmaet Providence Equity Partners har avtalt å kjøpe en majoritetsandel i Marlink, og verdsetter den maritime tilkoblingsspesialisten til 1,4 milliarder dollar.

Den amerikanske baserte Providence erverver eierandelen i det franske private equity-firmaet Apax Partners, som sa at det vil beholde en betydelig minoritetsandel.

De to private equity -selskapene inngikk eksklusive samtaler august om en avtale for Marlink, som kjøper kapasitet i satellitt- og terrestriske nettverk for å koble eksterne operasjoner for maritime, forretnings-, energi-, humanitære og offentlige klienter.

Lederteamet i Marlink og Ardian, et annet fransk private equity -selskap, sa i kunngjøringen 13. september at de også vil ha minoritetsandeler i selskapet.

Ingen andre økonomiske detaljer ble avslørt.

Bertrand Pivin, en partner i Apax Partners, sa at Marlink har tredoblet inntektene og multiplisert EBITDA, eller inntjening før renter, skatt, avskrivninger og amortisering, 10 ganger siden private equity -selskapet først investerte i selskapet for 15 ganger siden. År.

Apax Partners kjøpte Marlink, basert i Frankrike og Norge, i 2016 fra Airbus for en ukjent sum.

I april 2021 kjøpte Marlink bedriftssentrerte satellittløsningsleverandør ITC Global for å diversifisere virksomheten ytterligere.

“De 10.000 sterke eksterne bredbåndsterminalene installert rundt om i verden vil tjene som et springbrett for å designe og levere de sårt tiltrengte digitale tjenestene som Marlinks direkte kunder søker etter deres forretningskritiske virksomhet,” sa Pivin i en uttalelse.

“Vi tror Providence er den foretrukne partneren for neste etappe på denne ekstraordinære reisen. Apax ønsker å fornye en del av investeringen og beholde en betydelig brøkdel av kapitalbeholdningen for å fortsette å støtte dette fremragende selskapet. “

De forventer å avslutte transaksjonen i første halvdel av neste år, etter regulatoriske og andre vanlige godkjenninger.

Avtalen er den siste i en vidtrekkende opprykk for markedet for satellittkommunikasjonstjenester i år.

I mars 2021 kom Marlink -parene, Speedcast og Anuvu, tidligere Global Eagle Entertainment, ut av sine respektive konkursbehandlinger med styrket balanse.