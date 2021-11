Marokkanere i Belgia vil betale mer for flybilletter

Noen europeiske turoperatører har begynt å justere prisene på flyreisene sine i møte med stigende drivstoffpriser. Reisende vil sannsynligvis bruke mer penger på å kjøpe flybilletter, og til og med for å gjøre reservasjoner. La denne prisen stige med flere titalls euro gratis øko.

«Brivstofftillegget», som dukket opp tidlig på 2000-tallet, bestemmes av reisebyråer og flyselskaper basert på flere faktorer som flyavstand og eventuelle endringer på flyet. For eksempel har reisebyrået TUI allerede økt prisene på rutefly til Marokko, Spania eller Tyrkia. Reisende til disse landene må betale ytterligere 20 euro til prisen som opprinnelig ble satt for korte turer. For lengre turer som Karibien eller Mexico er denne tilleggskostnaden høyere.

Tarifftillegg vil være i kraft på alle TUI-flyvninger fra januar 2022, inkludert bestillinger som allerede er gjort. “Nå er det ofte attraktive priser på flyreiser og organiserte ferier for å tiltrekke kunder tilbake. På den annen side tillater selvfølgelig ikke den økonomiske virkeligheten oss å tilby mange store gaver, fordi situasjonen fortsatt er komplisert for flyselskaper og turoperatører, ” forklarer Pierre Vivier, en talsperson for Association of Belgian Tour Operators (ABTO), som sørger for at prisøkningen er moderat.