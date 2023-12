Marokkanere jaget av Frankrike i Dubai

I Frankrike får kampen mot narkotikasmugling en annen dimensjon. Den franske justisministeren har opprettet to forbindelsesdommerstillinger for å gjøre det lettere å spore opp narkotikasmuglingsnettverk i Dubai og Karibia. CNews. Med andre ord er det et spørsmål om å «finne sponsorene og lederne av nettverkene», påpekte Marseille-aktor under en pressekonferanse dedikert til 2023-rapporten om narkotikadrap og narkotikasmugling. Éric Dupond-Moretti «opprettet en forbindelsesdommerstilling i Dubai (De forente arabiske emirater), som letter arbeidet, og en annen i Saint Lucia, en øystat sør for Martinique, ansvarlig for de karibiske øyene. ,» sa han.

Nicolas Besson lover at innsettelsen av de to sorenskriverne vil være «umiddelbar», selv om han ikke ga detaljer om datoen. «Vi håper på internasjonalt samarbeid for å finne ut hvor de kriminelle er», for det meste i utlandet, la han til. Den vanskelige utleveringen av narkotikasmuglere som er etterlyst i Frankrike og arrestert i Dubai, og løslatelsen av noen av Emiratis rettssystem, tvinger Frankrike til å endre strategi. Til dags dato er det bare Hakim Berrebouh og Moufide Bouchhibi som er notert for å ha blitt utlevert til Frankrike.

I likhet med Frankrike står Belgia overfor det samme problemet. En domstol i Dubai har avvist tre begjæringer om utlevering av belgisk-marokkaneren Nordin El Hajjioui til Belgia.