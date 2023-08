Marokkansk bak det største nettverket i Europa

I Nederland ble rettssaken mot Hisham W. , den marokkanske hjernen til det største piratkopierte IPTV-nettverket i Europa, neste år. De øvrige tiltalte som er involvert i denne saken vil også bli stilt for retten, men hver for seg.

Hisham eller. pulten Og 1almere.nl. Han regnes som en stor aktør i IPTV-kriminalitet, og er anklaget for å ha hvitvasket mer enn €17,5 millioner. På slutten av sesjonen, som ble holdt denne uken, avslo de nederlandske domstolene alle søknader om kausjon som ble sendt inn av tiltaltes advokat på grunn av «psykiske problemer». Dommerne begrunnet sin avgjørelse med mistanken om at han hadde flyktet til Marokko, noe som ble avslørt av avlyttede samtaler med familien hans og påståtte medskyldige.

Ifølge statsadvokaten er hans ønske å relansere IPTV-aktivitet i Marokko, noe som vil tillate ham å oppnå et månedlig salg på en halv million euro, inkludert 200 tusen euro i nettofortjeneste for å begynne å tjene penger igjen for å forsørge familien. Den fullstendige rettssaken mot de nederlandske marokkanerne skal starte neste år. Også andre tiltalte som prøves separat deltok i denne saken.

Hicham O. Network er et av de største IPTV-nettverkene i Europa som har tatt vare på utallige mindre IPTV-forhandlere, og betjener over 1 million abonnenter. Etter at den ble fjernet, ble klienter «behandlet svarte skjermer uten forvarsel,» med mer enn 1200 servere nede.