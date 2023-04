Marokkansk eiendom er på vent, kjøpere venter på statlig hjelp

Ifølge en representant i sektoren sitert av Les Inspirations Eco, oversteg lånene som ble gitt i 2022 de foregående år når det gjelder volum. Så det ser ut til at ikke alle banker er enige om dagens trender. I mellomtiden blir kjøpere mer forsiktige og venter på at regjeringens nye boligstøtteprogram skal bestemme seg.

Forrige uke ble det holdt et møte mellom Fatima Al-Zahraa Al-Mansoori, boligminister, og medlemmer av National Union of Real Estate Developers for å diskutere gjenopplivingen av sosiale boliger og utvikling av boliger for middelklassen. I følge det avisen siterte et medlem av FNPI, kan dette programmet blåse nytt liv i aktiviteten, spesielt siden finansieringskomponenten er inkludert i programmet.

Eiendomsaktører venter på å se hva dette nye programmet inneholder. Det ryktes at promotører som investerer i disse sektorene vil dra nytte av en fortrinnspris. Derfor er alle håp knyttet til dette nye statlige boligstøtteprogrammet for å revitalisere eiendomsmarkedet i Marokko. På den annen side tenker kjøpere seg om to ganger før de får et dyrere lån, gitt den konstante inflasjonen og økningen i prime-renten.