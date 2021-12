Marokkansk jord er rik på naturgass

Marokko tiltrekker seg internasjonale selskaper som spesialiserer seg på gassleting på grunn av potensialet innen hydrokarboner generelt (gass og olje). I følge Abdallah Mottaki, generalsekretær for National Office of Hydrocarbons and Mines (ONHYM), har geologiske og geofysiske vurderingsstudier utført de siste tiårene gjort det mulig å bekrefte at «Marokko har mange sedimentære bassenger på land og til havs, geologi har tillot dannelsen av forskjellige petroleumssystemer som kan være gunstige for akkumulering av gassforekomster.”

I et intervju med en utfordringTjenestemannen sa at de marokkanske myndighetene også har lagt forholdene til rette for å tiltrekke investorer til denne sektoren. Den marokkanske staten tilbyr mange fordeler til oljeselskaper, spesielt 10-års fritak fra selskapsskatt samt flere skattelettelser (moms, yrkesskatt, etc.) og attraktive franchise- og leiepriser.

Abdullah Mottaki avslørte også områdene for utvikling og produksjon. Dette er i dette tilfellet West Basin, hvor produktive gassfelt ble oppdaget. Feltene, til tross for sin lille størrelse, er “økonomisk interessante og lønnsomme takket være tilstedeværelsen av et stort gassrørledningsnettverk på stedet, samt nærheten til mange industrier i Quneitra-provinsen.” Disse gassfeltene er allerede satt i produksjon og er direkte koblet til eksisterende rørledningsnett og separasjonsanlegg.

To letebrønner implementert av Sound Energy mellom 2016 og 2018 i Tendrara-regionen bekreftet også tilstedeværelsen av naturgass. Produksjonen av dette feltet vil starte veldig snart, som bekreftet av ONHYMs generalsekretær som kunngjorde den nylige signeringen med ONEE av en gassleveransekontrakt via Maghreb-Europe (GME) gassrørledningen etter byggingen av en 120 km lang rampe.

Gassleting og vurderingsarbeid fortsetter i bassengene Essaouira, Gursif, Zag, Boudneeb og Mysore og kan føre til resultater. Ved utgangen av november 2021 jobbet 13 selskaper med ONHYM for å søke etter hydrokarboner (olje og gass). De har oppnådd “27 onshore lisenser, 26 offshore lisenser, en onshore rekognoseringskommisjon, en offshore rekognoseringskommisjon og 8 driftskonsesjoner. Av disse forskningslisensene er 30 utelukkende for gassleting, inkludert 2 offshore,” sa Abdullah Mottaki. 27 milliarder dirham og 134 millioner dirham ble investert mellom 2000 og 2020.