«Marokkansk mirakel»

«Hvordan Marokko ble til et eldorado.» Dette er tittelen på artikkelen publisert fredag ​​i EkkoerFransk økonomisk dagsavis. En artikkel som forteller historien om Marokkos suksess i bilsektoren i den grad at den på mindre enn 20 år ble en av de største bilprodusentene i verden. Dette er en virkelig prestasjon fra kongeriket, ettersom det var i stand til å tiltrekke seg Renault og Stellantis, to giganter i denne sektoren, som etablerte fabrikker der, noe som førte til generering av hundretusenvis av jobbmuligheter.

I følge publikasjonen forklares ikke det «marokkanske bilmiraklet» «bare av lavere lønnskostnader.» Den spesialiserte dagsavisen fremhever styrkene som Marokko nyter godt av, inkludert dets geografiske nærhet til Europa, dets politiske stabilitet, minstelønnen på rundt 300 euro per måned, etc., samt implementeringen av en lønnsom strategi, som har gjort det mulig for kongeriket. for å oppnå kvantitative gevinster. Et stort sprang, fra rundt 30 000 Renault-biler satt sammen med importerte deler i Somaca i Casablanca, til 600 000 biler som produseres i fabrikkene i Tangier, Kenitra og Rabat, med 65 % av delene produsert på stedet.

Det hele startet med Renault, som i 2007 bestemte seg for å bygge en fabrikk i Tanger. «For å tiltrekke seg den franske gruppen, rullet det ærede kongeriket ut den røde løperen for den, ga den den nødvendige tomten og deltok i den innledende investeringen,» bemerker publikasjonen, og forklarer at i fjor produserte gruppen rundt 255 000 Dacia-biler. Forestillingen overrasket gruppelederne. Avisen siterte Christophe Dridi, president for Global Access Group, som sa: «Jeg har aldri sett en fabrikk vokse så raskt.» Mesteparten av produksjonen (90 %) eksporteres til Vest-Europa.

«I løpet av årene har det blitt skapt et veldig tett økosystem som overbeviste Stellantis om også å åpne en fabrikk i Kenitra i 2019. Omtrent 150 000 Peugeot 208-er vil bli lansert i år, ikke å glemme de 30 000 Citroen AMI-ene. I tillegg kommer kvaliteten på arbeidsstyrke.» De fleste opplæringskostnadene dekkes av staten og organiseres av bedrifter. «Dette systemet produserer en arbeidsstyrke av utmerket kvalitet, spesielt tusenvis av teknikere og ingeniører som er opplært i bilindustrien, noe som er desto større grunn til å lage dette systemet,» forklarer Patrick Duboux, BCG-direktør for Afrika. Men Marokko sikter videre. Det tiltrekker seg allerede gigantiske batterifabrikker.