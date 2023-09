Marokko er bedre enn Algerie

Den marokkanske regjeringens umiddelbare reaksjon etter det ødeleggende jordskjelvet 8. september, som førte til at nesten 3.000 mennesker døde og mer enn 5.500 ble skadet, har gjort det mulig for landet å gå tilbake til normalen og starte den hastegjenoppbyggingen av de verst rammede områdene, sa forskningsinstituttet. «Marokkos handling når det gjelder sikkerhet, krise- og beredskapshåndtering levde opp til vestlige standarder: åpenhet om informasjon i og utenfor landet, profesjonalisering av responsen,» sa Jesús Sánchez Lambás, visepresident i Coordenadas.

Ifølge tjenestemannen kan Marokkos svar på det ødeleggende jordskjelvet «beskrives som eksemplarisk». I tillegg til bistand fra offentlige og private selskaper, frivillige organisasjoner og ulike land, inkludert Spania, annonserte marokkanske myndigheter opprettelsen av et spesielt fond for å håndtere konsekvensene av jordskjelvet, som allerede har mottatt nesten en milliard dollar i euro. «Kong Mohammed VI koordinerte selv aksjonen på bakken av de væpnede styrkene og nødetatene og ledet et møte som undersøkte planen for å rehabilitere ofre og gjenoppbygge de mest berørte områdene raskt og sikkert,» forklarer byrået.

Ifølge Coordenadas svarte ikke Algerie like raskt og effektivt som Marokko etter jordskjelvet 21. mai 2003 i Boumerdès-regionen. «Slikning av reaksjonene til de marokkanske og algeriske myndighetene på disse katastrofene avslører store forskjeller på grunn av internasjonale relasjoner, den kritiske politiske situasjonen i Algerie og de alvorlige anklagene de algeriske myndighetene mottok fra sine medborgere. Minner om at jordskjelvet 6.8 som rammet Boumerdes drepte 2.266 mennesker og skadet mer enn 10.000,» kommenterer byrået.

Byrået bemerker at Algerie har hatt integreringsvansker siden katastrofen. «De algeriske myndighetene var overveldet. Mangel på koordinering var tydelig på alle nivåer og responsen til ofrene var utilstrekkelig. Mangler ble notert i hastigheten og effektiviteten til den første responsen, samt koordineringen og fordelingen av ressursene. Den begrensede kapasiteten å gi bistand og tilstrekkelige midlertidige boliger til ofre, spesielt i de hardest rammede områdene, ble også kritisert. Kommunikasjon og formidling av nøyaktig informasjon var problematisk,” bemerket koordinatoren.