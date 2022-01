Marokko er fremtidens globale aktør innen hydrogen, ifølge Financial Times

Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA) gjennomførte en undersøkelse som avslørte at Marokko er blant de beste landene til å bli hovedprodusenten av hydrogen som vil ha muligheten til å påvirke prisene, gitt subsidiepolitikken og tilgjengeligheten av fornybar energi. Det tok de fem beste sammen med Australia, Chile, Saudi-Arabia og USA.

Med henvisning til Financial Times anslår en rapport fra International Renewable Energy Agency (IRENA) at økende gasspriser i Europa også kan fremskynde overgangen til ren energi og innføringen av grønt hydrogen som et alternativ til olje og gass. Laget av vann og bruk av fornybar elektrisitet, tiltrekker dette stoffet interessen til mange land som ønsker å redusere sine utslipp til netto null innen 2050.

Fossilt brenselprodusenter kan gå over til hydrogenproduksjon. Dette er tilfellet med Saudi-Arabia, som streber etter å bli “den billigste grønne hydrogenprodusenten i verden”, spesielt for å få slutt på sin avhengighet av olje og gass. Financial Times uttaler at «grønt hydrogen kommer fra fornybar elektrisitet og blått hydrogen fra naturgass». For å nå klimamålene må den andre formen kombineres med karbonbinding, for å redusere påvirkningen av klimagassutslipp.

På den annen side vil markedet utvikle seg med en “regional snarere enn global” dynamikk og mange land vil kunne produsere synthgass. Derfor er det lite sannsynlig at overskuddet når nivåene som olje- og gassprodusenter tradisjonelt har hatt. Den samme kilden indikerte at hydrogen kunne gi 12 % av verdens energibehov innen 2050, dersom utslippene ble betydelig redusert for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader Celsius.

IRENA forutser fremveksten av et “nytt kart over energigeopolitikk” og “hydrogendiplomati” ettersom produksjonen øker over hele verden, spesielt i landene som hovedsakelig er involvert. Over hele verden har land kjent for å være de største energiforbrukerne (USA, Kina, EU, Japan, India og Sør-Korea) gjort hydrogen til en nøkkelkomponent i energiplanene sine.