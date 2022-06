Marokko forlot ikke Mohammed Ali-Zhou

Fra en ivoriansk far og en fransk mor av marokkansk avstamning, er Mohammed Ali-Cho interessert i Marokko på mer enn én måte. Representanter for den marokkanske nasjonaltreneren Wahid Halihotic og Royal Moroccan Football Association (FRMF) dro til Anchors for å møte den unge spissen og overtale ham til å bli med i Atlas Lions.

Men foreløpig vil Ali-Cho signere for Real-laget, hvis ledere har gått til Anchors og prøvd å overtale ham til å bli med på laget, eller spille med Paris Saint-Germain (PSG) og Mbappé og Griezmann, la det være kjent . Mundo Deportivo.

Angers spiss i øynene til mange europeiske klubber som Dortmund, Leicester, Leipzig, Milan, Atlético, Marseille, Eintracht, Betis. I desember i fjor sa Saersd Chabane, Angers-sjefen, at han var klar til å selge spilleren. 40 millioner euro. La Real har vært i samtaler om flytting i 12 år og vil kunne fullføre dem i neste overgangsvindu.

Mohammed-Ali Cho debuterte for juniorklubbene West-Ham, Paris Saint-Germain og Everton før han begynte i Anchors i 2020.