Marokko og Senegal fikk en god start, mens Gabon og Guinea også vant

Marco slo Ghana 1-0 i gruppe C, og Senegal slo Zimbabwe 1-0 i gruppe B for å gå videre til den 33. utgaven av African Nations (CAN) i Kamerun mandag.

I gruppe Cs sjokk, Genks Ghana-spiss Joseph Bains Ga laget hans den beste muligheten. Curlingskuddet hans fra 20 meter tvang den marokkanske keeperen Yasin Panaௌ Trekk ut storspillet (72.).

Kun ett mål ble scoret i det 7. minutt av kampen Sofiane Boufal Atlas hentet tilbake en ball som hadde ligget bak i området og ga Lions seieren.

La Condois’ offensive midtbanespiller Tariq Tissutali, Montert i det 78. minutt, var nær ved å score det andre målet sent i kampen, men en keeper ble reddet Joe Vollagot (90e + 1).

Av Marokko Wahid Hallilhotsik, Eller Selim Amalla (Standard) Spilte gjennom hele kampen, scoret tre verdifulle poeng og konsoliderte sin defensive styrke gjennom det 12. clean sheet i de siste 13 møtene, og reduserte tallet til 15 av 17, som ble spilt av lag A ‘, tatt i betraktning araberen Kopp. .

I en annen kamp i gruppen tapte Komorene, kampens tommel, med liten margin (0-1) mot Gabon. Aaron Bubensa Han scoret kampens eneste mål etter 16 minutters spill.

Dagen etter, den 14. januar, møter Marokko Komorene (17.00) og Ghana Cabon (20.00).

I gruppe B mistet Senegal 11 spillere – அப்துலேயே செக் (Antwerpen) – I den 28-mann store spillerlisten slo de Zimbabwe 1-0 sent på straffe. Sanio Mane (90e + 7).

På det andre møtet i gruppen, Guinea, med Ibrahima Sisse (Searing) I andre omgang spilte Malawi 1-0 på grunn av et målIshikawa Zilla (35e)

Senegal og Guinea delte førsteplassen (3 poeng) før hverandre på fredag ​​(14.00). Samme dag (17.00) skal Malawi og Zimbabwe prøve å ta kampens første poeng.