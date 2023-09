Marokko: To franske journalister ble utvist denne onsdagen for et utkast til artikkel om myndighetene og sikkerhetssystemet

To franske journalister ble utvist fra Marokko onsdag, hvor de jobbet med en artikkel om myndighetene og sikkerhetssystemet, sier en reporter til AFP. Quentin Muller, nestleder for den internasjonale tjenesten til det franske magasinet Marianne, og den uavhengige fotografen Therese de Campo ble arrestert på hotellet deres i Casablanca fra tirsdag til onsdag.Uten forklaring«, sa Mr. Mueller.

Ti menn i sivile klær tok dem med til byens flyplass, hvor de oppholdt seg i flere timer på rettspolitiet før de ble evakuert, la han til. Marokkanske tjenestemenn kommenterte ikke umiddelbart da de ble kontaktet av AFP.

I fem dager møtte og avhørte de to korrespondentene spesielt kong Mohammed VI.Marokkanske tjenestemenn er under overvåking«, forklarte Mr. Mueller til AFP.»Dette er grunnen til at vi ble arrestert, det er ingen annen forklaringHan beskrev arrestasjonen.Rent politisk«.

Reportere uten grenser (RSF) Fordømt på X-plattformen (tidligere Twitter) «Et grusomt og uakseptabelt angrep på pressefriheten«Disse utkastelsene kommer mot et bakteppe av spenninger i forholdet mellom Marokko og Frankrike, som dukket opp igjen etter jordskjelvet 8. september som rammet Marrakech-regionen.