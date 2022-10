Mars Rush: Hva skal til for at en planet skal være beboelig?

Er vi alene i universet? Dette er et spørsmål som har hjemsøkt menneskeheten i århundrer. Mens letingen har intensivert, har så langt ingen tegn til utenomjordisk tilstedeværelse blitt bekreftet. Ifølge NASA er det imidlertid mindre enn 300 millioner potensielt beboelige planeter og eksoplaneter i galaksen vår. Hva er forutsetningene for at liv kan dukke opp andre steder enn på jorden?







1. God avstand fra stjernen

For å være beboelig må en planet være plassert i en ideell avstand fra stjernen, slik at den verken er for varm eller for kald. Jo nærmere den er, jo mer energi vil den motta: derfor blir den varmere. Omvendt, hvis det er for langt unna, vil det ikke bli nok: så temperaturen blir iskald.

2. Et stabilt klima

Hvis temperaturen er moderat, er det likevel nødvendig at den ikke endrer seg for mye, slik at en eller annen form for liv kan utvikle seg der stille. For eksempel svinger temperaturen på Mercury mellom -180ºC og 430ºC! For å unngå slike svingninger må planeten følge en sirkulær snarere enn en elliptisk bane. Når lengden på banen øker, beveger planeten seg bort fra stjernen, noe som får den iskalde overflaten til å avkjøles.

3. Vann er avgjørende for liv

Et gunstig og stabilt klima vil dermed tillate flytende vann å eksistere på planetens overflate. Dette vannet er essensielt for de kjemiske reaksjonene som gir opphav til livsformer.

4. Tilstedeværelse av atmosfære

For at en livsform skal utvikle seg, trenger den et miljø. Eksistensen av en atmosfære avhenger av tyngdekraften: hvis tyngdekraften er for svak, vil den ikke beholde de gode partiklene i atmosfæren (nitrogen og oksygen). På den annen side, hvis den er veldig sterk (som Jupiter eller Saturn), vil den beholde all gassen, inkludert lette og skadelige gasser som hydrogen og helium.

Denne attraksjonen avhenger av planetens masse: jo mer den er, jo sterkere er gravitasjonskraften.

5. Steinete grunn

Sist men ikke minst: gulvet. Det er virkelig vanskelig å forestille seg veksten av liv på en gassformig jord som Jupiter. Så tilstedeværelsen av steinete jord er nødvendig for at molekyler skal slå seg ned der. Det er derfor de telluriske planetene (Merkur, Venus, Jorden og Mars) virker så befordrende for liv: de er solide, har vann og en atmosfære.

For at en planet skal være beboelig, er alt et spørsmål om balanse. Denne balansen må oppnås gjennom flere parametere.

Dessuten, hvis forskere kan identifisere en annen beboelig planet, må den fortsatt være langt unna oss! Dårlige nyheter, men: Ifølge NASA, hvis mange beboelige eksoplaneter er våre interstellare naboer, er den nærmeste av dem 20 lysår unna. Gitt dagens teknologier, er det ikke i morgen at mennesker vil sette sin fot der.