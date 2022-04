Marta setter fyr for å skylde på Celia (abstrakt og spoilere før ITC episode 373)

Detaljert sammendrag og spoilere for ITCs episode 373, «Here It All Starts» før torsdag 7. april 2022. I din daglige TF1-serie, Martha setter fyr for å skylde på Celia, men planen hennes mislykkes.

Axel er bestemt

Axel ønsker å gå på bedriftskurs. Elsker å lære matlaging på fritiden. Men Daisy nekter å delta på nevøens leksjoner. Axel lover onkelen sin å ikke rote til ting, men til ingen nytte. Daisy forlater nevøen sin for å vaske opp. Men den unge mannen sa ikke sitt siste ord med overbevisning. Ladichia overrasker ham ved å konsultere Daisys kokebøker på onkelens kontor. Axel lover å returnere bøkene til onkelen. Deretter forklarer han Letidia at han vil lage mat og at han kom imot onkelens avslag. Axels historie minner om Leticias historie om hennes egen datter, Kelly. Hun svikter Axel med onkelens bøker. Men Daisyer leser boken sin og lurer på hva nevøen hans dykker. Advarer ham. Hvis maten ikke skinner og til og med en dråpe vann finnes i boken hans, vil han tørke toalettet uten hansker frem til jul. Axel tar utfordringen.

Anas er sjalu på en kunde

I Double A er Enzo under trolldommen av en pen kunde, men Anas må bare ta seg av bordet hennes. Enzo vil bytte bord med henne, men Anas nekter. Hans visjon er på Lisandro som har kommet for å servere vin til samme kunde. Uvitende om alt om kjærlighetslivet hans, finner denne klienten Anas som den kjekkeste mannen i familien hennes og spør ham hvordan hun bryr seg. Anas sparker for å berøre. Men da Anas kom med regningen hennes, ga klienten den unge kvinnen en liten lapp, skrev telefonnummeret hennes på den og ba henne gi den til læreren. Anas forklarer ham at han er den tildelte typen. Men den unge kvinnen vil fortsatt prøve lykken, spesielt siden hun har følelsen av at det var en god følelse mellom dem. Anas er profesjonell i å ta det på seg selv. Hun gir lappen til Lisandro etter gudstjenesten. Den unge kvinnen la ikke skjul på sjalusien. Selv om det var et kompliment til Lisandro at denne kvinnen forlot nummeret hennes, ønsket han ikke å se henne. Hun forsikrer Anas om at hun ikke har noen grunn til å være sjalu og forteller den unge kvinnen at han elsker henne mer enn noe annet.

Marthas plan gikk ikke som planlagt

Celia og Theo tilbrakte natten sammen. Men når han våkner, er Theo kald og fjern. Han informerer Celia om at de ikke har noe å snakke med hverandre og at det som skjedde mellom dem i går kveld ikke vil endre det faktum at de ikke lenger er sammen. Han minner Celia om at hun filmet seg selv for å tro at hun fulgte etter. Celia er godt klar over at en slik handling ikke burde vært begått. Theo og henne selv elsker hverandre så mye at hun tror de aldri burde være sammen igjen. Celia sverger til ham at hun aldri vil gjøre det igjen. Men Theo må være alene og komme seg ut.

Charlene og Marta venter i studio på Theo. Marta ba venninnen sin finne ut om Celia. Når han kommer til studioet, ber han Theo om unnskyldning for at han forlot Charlene og Marta i sorg natten før. Charlene la merke til at broren hennes ikke sov hjemme. Hun spekulerer i at Theo tilbrakte natten med Celia. Theo er ukomfortabel. Marta later som hun tar det på seg og lover ekskjæresten friheten til å ligge med hvem han vil. Charlene på sin side angrer på at broren hennes delte et intimt øyeblikk med denne «galen». Theo forklarer til søsteren at det er tull og lover at det aldri skal skje igjen.

Marta møter Celia på kommisjonæren kort tid etter. Hun kunne ikke la være å vekke ham og lover at hvis de sov sammen i natt, ville Theo aldri være sammen igjen. Men Celia var ikke opprørt og svarte at hun ville komme tilbake til henne når hun fant ut at Theo trakasserte henne. Men Marta svarte at Theo aldri visste det. Senere innrømmer hun overfor Celia at det er hun som har fulgt henne fra begynnelsen. Sistnevnte behandler henne som en pen hore. Hun vil gå og fortelle alle om det. Men Marta tar henne i armen og påpeker at hun allerede har gjort det og at ingen stoler på henne. Så provoserer Martha Celia og skyver henne vekk. Sistnevnte ber ham stoppe, men Martha fortsetter. Så Celia skyver henne bort med makt og beordrer henne til ikke å komme i nærheten av henne lenger. Etter at Celia drar, finner Martha rivalens armbånd ved føttene hennes, og den unge kvinnen ser det som en måte å hevne seg på. På internatet legger Martha klærne sine i skittentøyskurven og setter deretter fyr på klærne. Hun la armbåndet ved siden av kurven og forlot rommet. Theo slukker brannen, advart av Deva, som deler Martas rom. Deva legger merke til Marthas klær i kurven. Theo ber den unge kvinnen ta faren og Marta. Sistnevnte prøver å skylde på Celia, men hun har ingen bevis. Armbåndet er borte. Theo og Deva forsikrer ham om at de ikke har sett noe på bakken.

Daisyer mistenker Celia for å ta klærne til Marta. Theo stiller opp for sin ekskjæreste. Daisy bemerker at sønnen hennes er glad for at han ikke kunne bevise at det var Celia som startet brannen. Og han advarer Theo. Hvis han skjuler Celia, vil hans doble A-nivå bli røyk.

Theo blir deretter med Celia i saltmyra og spør henne om timeplanen hennes. Den unge kvinnen forklarer ham at hun var hjemme i ettermiddag fordi hun ikke hadde noen klasse. Men Theo stoler ikke på henne og anklager Marta for å ha satt fyr på klærne hennes. Den unge kvinnen faller fra skyene. Theo viser frem armbåndet som ble funnet i nærheten av skittentøyskurven. Celia forsto ikke hva som skjedde, og hun sverget til ham at hun ikke hadde gjort noe. Theo forklarer den unge kvinnen at han gjemte seg for henne slik at hun ikke skulle få sparken, og det var det siste han gjorde for henne. Celia prøver å stoppe ham, men Theo forteller henne at han ikke vil se henne igjen og drar.

